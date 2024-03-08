الجمعة، 27 شعبان 1445 ، 08 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات الأرصاد: أمطار وضباب ورياح نشطة على 3 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس4
طقس المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.
وتفصيلا، توقع المركز، هطول أمطار ورياح نشطة وضباب، على عسير وجازان ونجران.اضافة اعلان

أمطار وضباب ورياح نشطة 

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على عسير حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بينما تستمر حتى التاسعة من صباح اليوم الجمعة.
كذلك توقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على نجران حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الجمعة، بمشيئة الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع مساء أمس الخميس، المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة بمشية الله.

منخفض جوي يؤثر على أجواء المملكة

وقال المركز، في بيان له: "إنه وفقاً لتقارير المركز، الوطني للأرصاد فإن تأثير الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة من المنخفض الجوي المتوقع سيكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض خاصة الجنوبية منها، كذلك على صحراء الربع الخالي وأجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة".
وأضاف "يصاحب ذلك رياحاً نشطة عالية السرعة، وغالباً سيتركز تأثير المنخفض الجوي على الإمارات وعمان، وسنوافيكم بتفاصيل يومية حول مسار الحالة".
وأهاب المركز الوطني للأرصاد، بالجميع الحرص على متابعة معلومات الطقس والتقيد بتعليمات الجهات المعنية".





اقرأ أيضا

أمير الباحة يشهد توقيع اتفاقيات بين جمعية "طرق" وعدد من الجهات بالمنطقة

عاجل.. أهم 10.. مكرمة ملكية ونتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

بعد نقل السجل التجاري .. هيئة الزكاة توجه بإجراءات مهمة

أمير عسير يُنهي قضايا وخلافات بين مواطنين

إحباط تهريب 21450 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.. والإطاحة بمروج مخدرات في جازان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 2 12:17 م السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار وأتربة وضباب على هذه المناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس3 9:08 م الأحد، 18 فبراير 2024

عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية ورياح شديدة السرعة على 3 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس3 2:26 ص الأحد، 18 فبراير 2024

عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. شبورة مائية ورياح نشطة وأتربة

حالة الطقس - اخبار الطقس 6:00 م الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. أمطار وصواعق وضباب ورياح نشطة.. 4 إنذارات من الأرصاد لأهالي هذه المناطق