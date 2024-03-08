توقعات الأرصاد: أمطار وضباب ورياح نشطة على 3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتفصيلا، توقع المركز، هطول أمطار ورياح نشطة وضباب، على عسير وجازان ونجران.



أمطار وضباب ورياح نشطة



منخفض جوي يؤثر على أجواء المملكة



وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على عسير حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بينما تستمر حتى التاسعة من صباح اليوم الجمعة.كذلك توقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على نجران حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الجمعة، بمشيئة الله.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع مساء أمس الخميس، المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة بمشية الله.وقال المركز، في بيان له: "إنه وفقاً لتقارير المركز، الوطني للأرصاد فإن تأثير الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة من المنخفض الجوي المتوقع سيكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض خاصة الجنوبية منها، كذلك على صحراء الربع الخالي وأجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة".وأضاف "يصاحب ذلك رياحاً نشطة عالية السرعة، وغالباً سيتركز تأثير المنخفض الجوي على الإمارات وعمان، وسنوافيكم بتفاصيل يومية حول مسار الحالة".وأهاب المركز الوطني للأرصاد، بالجميع الحرص على متابعة معلومات الطقس والتقيد بتعليمات الجهات المعنية".