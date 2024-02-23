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عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية وضباب وشبورة مائية ورياح نشطة على 4 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس3
طقس المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

شبورة مائية وضباب ورياح نشطةاضافة اعلان

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة شديدة السرعة، وضباب وشبورة مائية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من جازان وعسير والشرقية ونجران.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع حالة مطرية على معظم مناطق المملكة تبدأ من اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مناطق عسير والشرقية وجازان، حتى السعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.
بينما تستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، على منطقة نجران، بمشيئة الله تعالى.

أمطار على معظم المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع حالة مطرية على معظم مناطق المملكة تبدأ من اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.

حركة الرياح السطحية

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.







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