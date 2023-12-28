الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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عاجل.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس المملكة اليوم (تفاصيل)

إدارة تعليم جدة
تعليم جدة
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 أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، عن تعليق الدارسة الحضورية اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص, وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.اضافة اعلان
وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر ‎منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.


تعليق الدراسة بمحافظة المهد

 أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس محافظة المهد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, وحرصًا على سلامة الجميع.
 وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة بالحدود الشمالية 

 أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية وما ينتج عنها من آثار، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس تعليم الحدود الشمالية .

تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية 

 أعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضوريًا اليوم وتحويلها عن بعد، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها
 وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد اليوم، بمقر الجامعة في عرعر وجميع فروعها.

تعليق الدراسة بالتدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية

أعلنت الادارة العامة للتدريب التقني في الحدود الشمالية، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات، تعليق التدريب الحضوري وتحويل التدريب عن بعد اليوم لكافة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني…

تعليق الدراسة بالتدريب التقني بمكة والجموم ورابغ 

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني في مكة المكرمة، أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (جدة، مكة، الجموم، رابغ) وتحويل التدريب والعمل عن بعد اليوم. 


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