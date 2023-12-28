عاجل.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس المملكة اليوم (تفاصيل)

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أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، عن تعليق الدارسة الحضورية اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص, وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع. اضافة اعلان

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر ‎منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.







تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15/ 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر pic.twitter.com/DHOXuC2Rti بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع ..تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15/ 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة،ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. #تعليم_جده December 27, 2023

تعليق الدراسة بمحافظة المهد



تعليق الدراسة بالحدود الشمالية



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس 15 / 06 / 1445 هـ عن بعد عبر #منصة_مدرستي ، و #منصة_روضتي في كافة مدارس… pic.twitter.com/vWDGiPxkk4 December 27, 2023

تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية





أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم غدٍ الخميس 2023/12/28م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها. بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه سعادة رئيس #جامعة_الحدود_الشمالية أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم غدٍ الخميس 2023/12/28م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها. pic.twitter.com/KyYSCsGLfS December 27, 2023

تعليق الدراسة بالتدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية



بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات تعلن الادارة العامة لـ #التدريب_التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق التدريب الحضوري وتحويل التدريب عن بعد ليوم غدًا الخميس ١٥-٠٦-١٤٤٥هـ لكافة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني… pic.twitter.com/Y9Sppo90RQ December 27, 2023

تعليق الدراسة بالتدريب التقني بمكة والجموم ورابغ







فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت



وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الخميس 1445/06/15 هـ. بناء على ماورد من الجهات المختصة و المتابعة للحالة الجوية،،فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني بـ (جدة، مكة، الجموم، رابغ)وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الخميس 1445/06/15 هـ. pic.twitter.com/wUuPbUzMMN December 27, 2023

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس محافظة المهد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية وما ينتج عنها من آثار، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس تعليم الحدود الشمالية .أعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضوريًا اليوم وتحويلها عن بعد، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعهاوأوضحت الجامعة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد اليوم، بمقر الجامعة في عرعر وجميع فروعها.أعلنت الادارة العامة للتدريب التقني في الحدود الشمالية، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات، تعليق التدريب الحضوري وتحويل التدريب عن بعد اليوم لكافة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني…أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني في مكة المكرمة، أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (جدة، مكة، الجموم، رابغ) وتحويل التدريب والعمل عن بعد اليوم.