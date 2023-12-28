عاجل.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس المملكة اليوم (تفاصيل)

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أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، عن تعليق الدارسة الحضورية اليوم، بمدارس جدة ورابغ وخليص, وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع ..— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) December 27, 2023
تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15/ 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة،ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.#تعليم_جده pic.twitter.com/DHOXuC2Rti
تعليق الدراسة بمحافظة المهد أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس محافظة المهد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
تعليق الدراسة بالحدود الشمالية أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية وما ينتج عنها من آثار، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس تعليم الحدود الشمالية .
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس 15 / 06 / 1445 هـ عن بعد عبر #منصة_مدرستي، و #منصة_روضتي في كافة مدارس… pic.twitter.com/vWDGiPxkk4— إدارة تعليم الحدود الشمالية (@moe_hud) December 27, 2023
تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية أعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضوريًا اليوم وتحويلها عن بعد، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها
وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد اليوم، بمقر الجامعة في عرعر وجميع فروعها.
بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه سعادة رئيس #جامعة_الحدود_الشمالية— جامعة الحدود الشمالية (@NBU_KSA) December 27, 2023
أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم غدٍ الخميس 2023/12/28م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها. pic.twitter.com/KyYSCsGLfS
تعليق الدراسة بالتدريب التقني بمنطقة الحدود الشماليةأعلنت الادارة العامة للتدريب التقني في الحدود الشمالية، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات، تعليق التدريب الحضوري وتحويل التدريب عن بعد اليوم لكافة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني…
بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات تعلن الادارة العامة لـ #التدريب_التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق التدريب الحضوري وتحويل التدريب عن بعد ليوم غدًا الخميس ١٥-٠٦-١٤٤٥هـ لكافة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني… pic.twitter.com/Y9Sppo90RQ— التدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية (@TVTC_NORTH) December 27, 2023
تعليق الدراسة بالتدريب التقني بمكة والجموم ورابغ أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني في مكة المكرمة، أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (جدة، مكة، الجموم، رابغ) وتحويل التدريب والعمل عن بعد اليوم.
بناء على ماورد من الجهات المختصة و المتابعة للحالة الجوية،،— التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة (@tvtc_makkah) December 27, 2023
فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني بـ (جدة، مكة، الجموم، رابغ)
وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الخميس 1445/06/15 هـ. pic.twitter.com/wUuPbUzMMN