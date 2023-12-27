بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وتتواصل العملية الدراسية عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر #منصة_مدرستي في جميع مدارس #المدينة_المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع - ومحافظة بدر.— إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI) December 26, 2023
@moe_gov_sa pic.twitter.com/Dzi1m6YLCh
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الحناكية وأعلن مكتب التعليم بمحافظة الحناكية (بنين - بنات)، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة اليوم الأربعاء عن بعد وعبر منصة مدرستي بجميع مدارس مكتب التعليم بمحافظة الحناكية (بنين- بنات).
بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ عن بعد وعبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #مكتب_التعليم_بمحافظة_الحناكية— مكتب التعليم بمحافظة الحناكية ( بنين - بنات ) (@MOE_MDI_08) December 26, 2023
(بنين- بنات)#تعليم_المدينة_المنورة
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس خيبركما أعلن مكتب التعليم بمحافظة خيبر (بنين _ بنات)، أنه بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واستمرار الحالة المطرية مما يتوقع زيادة في كمية هطول الامطار وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء، وذلك عبر منصة مدرستي في جميع مدارس مكتب تعليم خيبر
بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، و إستمرار الحالة المطرية مما يتوقع زيادة في كمية هطول الامطار وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر #منصة_مدرستي في جميع مدارس #مكتب_تعليم_خيبر pic.twitter.com/pyNV2wqFAK— مكتب التعليم بمحافظة خيبر (بنين _ بنات) (@MOE_MDI_11) December 26, 2023
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس ينبع وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص لجميع الطلاب والطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس.
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 14 / 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي، في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص لجميع الطلاب والطالبات و منسوبي ومنسوبات… pic.twitter.com/6KsDnOJJeW— إدارة تعليم ينبع (@MOE_YNB) December 26, 2023
كما سيتم تعليق الدراسة الحضورية في مركز الغايل، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي" بسبب الأحوال الجوية.
أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورةوكان المركز الوطني للأرصاد، نبه اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.
وبين أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.
تحويل الدراسة عن بعد في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن تحويل الدراسة "عن بعد" اليوم الأربعاء، نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .
وأوضحت الإدارة أنه إشارة إلى التنبية الوارد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها فقد تقرر التحويل في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة .