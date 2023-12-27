بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. اضافة اعلان

وتتواصل العملية الدراسية عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.





تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الحناكية



تعليق الدراسة الحضورية بمدارس خيبر



pic.twitter.com/pyNV2wqFAK بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، و إستمرار الحالة المطرية مما يتوقع زيادة في كمية هطول الامطار وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر #منصة_مدرستي في جميع مدارس #مكتب_تعليم_خيبر December 26, 2023

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس ينبع



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 14 / 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ، في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص لجميع الطلاب والطالبات و منسوبي ومنسوبات… pic.twitter.com/6KsDnOJJeW December 26, 2023

أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة



تحويل الدراسة عن بعد في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني‬ بمنطقة الجوف‬



وأعلن مكتب التعليم بمحافظة الحناكية (بنين - بنات)، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة اليوم الأربعاء عن بعد وعبر منصة مدرستي بجميع مدارس مكتب التعليم بمحافظة الحناكية (بنين- بنات).كما أعلن مكتب التعليم بمحافظة خيبر (بنين _ بنات)، أنه بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واستمرار الحالة المطرية مما يتوقع زيادة في كمية هطول الامطار وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء، وذلك عبر منصة مدرستي في جميع مدارس مكتب تعليم خيبروأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص لجميع الطلاب والطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس.كما سيتم تعليق الدراسة الحضورية في مركز الغايل، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي" بسبب الأحوال الجوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.وبين أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني‬ بمنطقة الجوف‬ عن تحويل الدراسة "عن بعد" اليوم الأربعاء، نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .وأوضحت الإدارة أنه إشارة إلى التنبية الوارد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها فقد تقرر التحويل في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة .