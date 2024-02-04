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توضيح مهم من منصة قوى بشأن شروط الانقطاع عن العمل للموظف

منصة قوى
منصة قوى
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أوضحت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة شروط الانقطاع عن العمل بالنسبة للموظف.

جاء ذلك في رد من منصة قوى، على سؤال مستفيد قال فيه : "مع التحيه/ تم نقل كفالة عامل وتم توثيق عقده لمدة سنتين وبعد مرور شهر ونصف تم رفض العامل تكملة العمل وذهب للعمل في مكان آخر تحت إسمي، ويتم تحويل رواتبه شهرياً والعمل نظامياً و لا يزال تحت فترة التجربة، فما طريقة عمل تغيب عن العمل وإلغاء عقده لإخلاء مسؤوليتي؟".اضافة اعلان

شروط الانقطاع عن العمل


وأجابت منصة قوى، بقولها: "نفيدكم بأن شروط الانقطاع عن العمل هي:
-أن تكون المنشأة قائمة
- أن لا يكون للموظف عقد ساري في قوى
-أن تكون رخصة العمل الخاصة بالموظف سارية لأكثر من 60 يوم


كذلك كشفت منصة "قوى"، أن هناك 3 حالات يسقط فيها اسم الموظف من المنشأة.

3 حالات يسقط فيها إسم الموظف من المنشأة

1-الموظف المنقطع عن العمل بعد مرور 60 يوم
2-الموظف الذي لديه خروج نهائي في حال غادر المملكة
3- الموظف إذا انتقل إلى منشأة أخرى

استفسار عن هروب عامل بعد وصوله بشهر

جاء ذلك على صفحتة المنصة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي عامل بتأشيرة جديدة وصل السعودية وما كمل شهر وهرب.
وأضاف، سويت بلاغ انقطاع عن العمل قبل ٧ أشهر تقريبا وإلى الآن لازال عندي في النظام وسبب لي مشاكل في مدد وحماية الاجور.

تقديم بلاغ هروب عامل

وأكدت منصة "قوى" على أنه لابد من توافر شروط محددة للإبلاغ عن هروب عامل مؤسسة، أهمها ألا يكون للموظف عقد ساري في "قوى".

شروط تقديم بلاغ هروب عامل

وأضافت المنصة أنه يشترط أيضا أن تكون رخصة العمل الخاصة بالموظف سارية لأكثر من (60) يومًا.
جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "كيف أقدر أسوي بلاغ هروب عامل مؤسسة؟".

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