عاجل.. مع عودة الدراسة اليوم.. تنبيهات من التعليم لأولياء الأمور بشأن حضور وانتظام الطلاب

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شددت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، على أهمية تحقيق الانضباط بين الطلاب مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة، اليوم الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
الحضور المبكر إلى المدرسةوحثت وزارة التعليم عبر حسابها في منصة "إكس"، الطلاب على الحضور المبكر إلى المدرسة، قائلة: "حضورك المبكر إلى المدرسة.. لــــه أثـــر".
حضورك المبكر إلى المدرسة..— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) January 13, 2024
لــــه أثـــر #لانضباطك_أثر pic.twitter.com/8kzUED5qP7
تأثير الغياب على التحصيل الدراسي للطلابوتوجهت إدارة تعليم مكة المكرمة إلى أولياء الأمور عبر حسابها في منصة "إكس"، منبهة إلى أن "غياب ابنك عن المدرسة يؤثر على تحصيله الدراسي؛ فاحرص على متابعته وحضوره".
عزيزي ولي الأمر ..— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) January 13, 2024
غياب ابنك عن المدرسة يؤثر على تحصيله الدراسي؛ فأحرص على متابعته وحضوره. #تعليم_مكة #الانضباط_المدرسي pic.twitter.com/gTqSWNnxWR
غرس حب الدراسة في نفوس الطلابووجهت إدارة تعليم الرياض، رسالة مماثلة، قالت فيها: "شريكنا ولي الأمر.. لنغرس في أبنائنا حب العمل وإتقانه بتعزيز الانضباط واحترام الوقت".
#إضاءة|— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) January 13, 2024
غداً يعود أبناؤنا الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بعد تمتعهم بـ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع خالص الأمنيات برحلة تعليمية حافلة بالعطاء والتميّز.#تعليم_الرياض pic.twitter.com/2g60Dpn9zT
دور أولياء الأمور في تعزيز الانتظام الدراسيونبهت إدارة تعليم القصيم على دور أولياء الأمور في تعزيز الانتظام الدراسي، من خلال أربعة عوامل:
- مساعدة الأبناء على تنظيم الوقت بعد الرجوع من المدرسة.
- تعريف الأبناء بأهمية الانتظام الدراسي.
- مساعدة الأبناء في تحديد أهدافهم في الحياة.
- متابعة الغياب والحضور مع المدرسة.
— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) January 13, 2024
دور أولياء الأمور في تعزيز الانتظام الدراسي.. #الانضباط_المدرسي #تعليم_القصيم pic.twitter.com/grjlH2Fr1J
أهمية الانضباط المدرسي وأكدت إدارة تعليم الشرقية، أن الانضباط المدرسي يعزز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه.
وأشارت كذلك إلى أهمية الانضباط المدرسي في بناء شخصية الطالب المتكاملة تربويًا وتعليميًا.
وأوضحت أن "الانضباط المدرسي.. يساعدك على احترام الأنظمة، وتقدير الوقت، والتركيز على المهام الدراسية".
الانضباط المدرسي..— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) January 13, 2024
يعزز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه. pic.twitter.com/cHYPhzbSm2
ما الذي يجب أن تقوله لطفلك فور العودة من المدرسة؟ويقول الخبراء، إنه من الشائع أن يواجه الطلاب وبخاصة الصغار، في المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، صعوبة في العودة إلى مقاعد الدراسة بعد الانتهاء من الإجازات المدرسية.
لذا، فإنه عندما يعود الطفل إلى المنزل في اليوم الأول لاستئناف الدراسة، قد يكون بحاجة إلى وقت لتخفيف الضغط. من خلال طرح سؤال سريع أو سؤالين حول كيفية سير يومه، ثم منحه مساحة للاسترخاء أو ممارسة بعض النشاط البدني.
وبعد أن يُتاح له ذلك، اطرح المزيد من الأسئلة حول يومه، ومنها:
- كيف كان شعوره في المدرسة اليوم؟
- ما هو أفضل جزء من يومه؟
- ما هو أصعب جزء من يومه؟
- امنحه فرصة للتحدث قدر الإمكان، ويمكن أن تتواصل مع المعلم للحصول على دعم إضافي مفيد ومناسب في بعض المواقف.