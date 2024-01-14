عاجل.. مع عودة الدراسة اليوم.. تنبيهات من التعليم لأولياء الأمور بشأن حضور وانتظام الطلاب

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شددت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، على أهمية تحقيق الانضباط بين الطلاب مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة، اليوم الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. اضافة اعلان





الحضور المبكر إلى المدرسة



تأثير الغياب على التحصيل الدراسي للطلاب







غياب ابنك عن المدرسة يؤثر على تحصيله الدراسي؛ فأحرص على متابعته وحضوره. #الانضباط_المدرسي pic.twitter.com/gTqSWNnxWR عزيزي ولي الأمر ..غياب ابنك عن المدرسة يؤثر على تحصيله الدراسي؛ فأحرص على متابعته وحضوره. #تعليم_مكة January 13, 2024

غرس حب الدراسة في نفوس الطلاب



#إضاءة|

غداً يعود أبناؤنا الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بعد تمتعهم بـ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع خالص الأمنيات برحلة تعليمية حافلة بالعطاء والتميّز.pic.twitter.com/2g60Dpn9zT غداً يعود أبناؤنا الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بعد تمتعهم بـ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع خالص الأمنيات برحلة تعليمية حافلة بالعطاء والتميّز. #تعليم_الرياض January 13, 2024

دور أولياء الأمور في تعزيز الانتظام الدراسي



أهمية الانضباط المدرسي





يعزز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه. الانضباط المدرسي..يعزز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه. pic.twitter.com/cHYPhzbSm2 January 13, 2024

ما الذي يجب أن تقوله لطفلك فور العودة من المدرسة؟



وحثت وزارة التعليم عبر حسابها في منصة "إكس"، الطلاب على الحضور المبكر إلى المدرسة، قائلة: "حضورك المبكر إلى المدرسة.. لــــه أثـــر".وتوجهت إدارة تعليم مكة المكرمة إلى أولياء الأمور عبر حسابها في منصة "إكس"، منبهة إلى أن "غياب ابنك عن المدرسة يؤثر على تحصيله الدراسي؛ فاحرص على متابعته وحضوره".ووجهت إدارة تعليم الرياض، رسالة مماثلة، قالت فيها: "شريكنا ولي الأمر.. لنغرس في أبنائنا حب العمل وإتقانه بتعزيز الانضباط واحترام الوقت".ونبهت إدارة تعليم القصيم على دور أولياء الأمور في تعزيز الانتظام الدراسي، من خلال أربعة عوامل:- مساعدة الأبناء على تنظيم الوقت بعد الرجوع من المدرسة.- تعريف الأبناء بأهمية الانتظام الدراسي.- مساعدة الأبناء في تحديد أهدافهم في الحياة.- متابعة الغياب والحضور مع المدرسة.وأكدت إدارة تعليم الشرقية، أن الانضباط المدرسي يعزز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه.وأشارت كذلك إلى أهمية الانضباط المدرسي في بناء شخصية الطالب المتكاملة تربويًا وتعليميًا.وأوضحت أن "الانضباط المدرسي.. يساعدك على احترام الأنظمة، وتقدير الوقت، والتركيز على المهام الدراسية".ويقول الخبراء، إنه من الشائع أن يواجه الطلاب وبخاصة الصغار، في المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، صعوبة في العودة إلى مقاعد الدراسة بعد الانتهاء من الإجازات المدرسية.لذا، فإنه عندما يعود الطفل إلى المنزل في اليوم الأول لاستئناف الدراسة، قد يكون بحاجة إلى وقت لتخفيف الضغط. من خلال طرح سؤال سريع أو سؤالين حول كيفية سير يومه، ثم منحه مساحة للاسترخاء أو ممارسة بعض النشاط البدني.وبعد أن يُتاح له ذلك، اطرح المزيد من الأسئلة حول يومه، ومنها:- كيف كان شعوره في المدرسة اليوم؟- ما هو أفضل جزء من يومه؟- ما هو أصعب جزء من يومه؟- امنحه فرصة للتحدث قدر الإمكان، ويمكن أن تتواصل مع المعلم للحصول على دعم إضافي مفيد ومناسب في بعض المواقف.