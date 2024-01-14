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عاجل.. مع عودة الدراسة اليوم.. تنبيهات من التعليم لأولياء الأمور بشأن حضور وانتظام الطلاب

طلاب السعودية
التعليم شددت على أهمية الحضور المبكر للطلاب
أ أ
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شددت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، على أهمية تحقيق الانضباط بين الطلاب مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة، اليوم الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.اضافة اعلان

الحضور المبكر إلى المدرسة

وحثت وزارة التعليم عبر حسابها في منصة "إكس"، الطلاب على الحضور المبكر إلى المدرسة، قائلة: "حضورك المبكر إلى المدرسة.. لــــه أثـــر". 

تأثير الغياب على التحصيل الدراسي للطلاب

وتوجهت إدارة تعليم مكة المكرمة إلى أولياء الأمور عبر حسابها في منصة "إكس"، منبهة إلى أن "غياب ابنك عن المدرسة يؤثر على تحصيله الدراسي؛ فاحرص على متابعته وحضوره".

غرس حب الدراسة في نفوس الطلاب

ووجهت إدارة تعليم الرياض، رسالة مماثلة، قالت فيها: "شريكنا ولي الأمر.. لنغرس في أبنائنا حب العمل وإتقانه بتعزيز الانضباط واحترام الوقت".

دور أولياء الأمور في تعزيز الانتظام الدراسي

ونبهت إدارة تعليم القصيم على دور أولياء الأمور في تعزيز الانتظام الدراسي، من خلال أربعة عوامل:
- مساعدة الأبناء على تنظيم الوقت بعد الرجوع من المدرسة.
- تعريف الأبناء بأهمية الانتظام  الدراسي.
- مساعدة الأبناء في تحديد أهدافهم في الحياة.
- متابعة الغياب والحضور مع المدرسة.

أهمية الانضباط المدرسي 

وأكدت إدارة تعليم الشرقية، أن الانضباط المدرسي يعزز لدى الطالب الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه.
وأشارت كذلك إلى أهمية الانضباط المدرسي في بناء شخصية الطالب المتكاملة تربويًا وتعليميًا.
وأوضحت أن "الانضباط المدرسي.. يساعدك على احترام الأنظمة، وتقدير الوقت، والتركيز على المهام الدراسية".

ما الذي يجب أن تقوله لطفلك فور العودة من المدرسة؟

ويقول الخبراء، إنه من الشائع أن يواجه الطلاب وبخاصة الصغار، في المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، صعوبة في العودة إلى مقاعد الدراسة بعد الانتهاء من الإجازات المدرسية.
لذا، فإنه عندما يعود الطفل إلى المنزل في اليوم الأول لاستئناف الدراسة، قد يكون بحاجة إلى وقت لتخفيف الضغط. من خلال طرح سؤال سريع أو سؤالين حول كيفية سير يومه، ثم منحه مساحة للاسترخاء أو ممارسة بعض النشاط البدني. 
وبعد أن يُتاح له ذلك، اطرح المزيد من الأسئلة حول يومه، ومنها: 
- كيف كان شعوره في المدرسة اليوم؟
- ما هو أفضل جزء من يومه؟
- ما هو أصعب جزء من يومه؟
- امنحه فرصة للتحدث قدر الإمكان، ويمكن أن تتواصل مع المعلم للحصول على دعم إضافي مفيد ومناسب في بعض المواقف. 

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