عاجل.. مسجل بالضمان المطور للطلاب.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الطلاب، يتساءل فيه عن كيفية التسجيل في حساب المواطن بالرغم من تسجيله في الضمان المطور للطلاب.



التسجيل في الضمان المطور وحساب المواطن:



التواصل مع خدمة العملاء في حساب المواطن:



شروط الضمان الاجتماعي للطلاب 1445



طريقة التسجيل في الضمان المطور للطلاب تشمل الخطوات التالية:



انا مسجل ب ضمان المطور لطلاب يمديني اسجل بحساب المواطن؟ — رينوو (@upw_23) February 19, 2024

وكان أحد الأشخاص قد بعث باستفسار للبرنامج يقول فيه : "أنا مسجل بالضمان المطور للطلاب.. كيف أسجل بحساب المواطن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك "ملف المستفيد- المرفقات".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح من البرنامج عن كيفية التواصل مع خدمة العملاء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" كيف أتواصل مكالمة مع خدمة العملاء؟".وجاء الرد :" حياك الله.. نحن في خدمتك تفضل بطرح استفسارك، وبإمكانك التواصل بمركز اتصال حساب مواطن على الرقم الموحد 19912 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً من الأحد الى الخميس.. نسعد بخدمتك".وتشمل شروط الضمان الاجتماعي للطالب التي وضعتها وزارة الموارد البشرية ما يلي:1-يجب أن يكون الطالب المتقدم على الأقل 18 عامًا كشخص مستقل، باستثناء الطلاب في مرحلة الدراسة حتى سن 25 عامًا.2- يجب ألا يكون الطالب مسجلًا في أي من دور الأيتام أو دور الرعاية أو في وضعية السجن.3- يجب أن يكون الطالب مسجلًا في إحدى الجامعات السعودية.4- إدراج كافة أنواع الدعم الحكومي الذي يحصل عليه الطالب خلال فترة التقديم.5- تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.6- يتطلب التقديم إرفاق جميع المستندات الضرورية للطالب.7- يمكن تسجيل الطالب كتابع للأسرة في حال كان يقيم في إحدى المساكن التابعة للجامعة، بشرط أن يكون طالبًا نشطًا في الدراسة.كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للطلاب 1445-قم بزيارة منصة وزارة الموارد البشرية.- اختر نظام الضمان الاجتماعي المطور.- قم بالولوج إلى الخدمة وانتقل إلى صفحة تسجيل حساب على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.- يمكنك الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.- أدخل جميع بياناتك الشخصية، وبيانات التعليم والعمل، ومعلومات السكن، والدخل، والأملاك.- قم برفع الوثائق المطلوبة وانقر على زر تقديم الطلب بعد الموافقة على الشروط والأحكام.- سيتم دراسة الطلب خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، وسيتم إعلامك بنتيجة القبول أو الرفض، مع ذكر أسباب الرفض إن وُجدت، حتى تتمكن من التعامل معها وتجنبها في المرات القادمة.