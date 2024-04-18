عاجل.. مستفيدة من الضمان الاجتماعي وقدمت على الإسكان التنموي ولم يصل الرد.. سكني يعلق

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تفاعل برنامج سكني مع استفسار من إحدى مستفيدات الضمان الاجتماعي بشأن الاستفادة من الإسكان التنموي.

جاء ذلك في رد على سؤال وفيد فيه : "السلام عليكم .. الوالدة مستفيدة من الضمان الاجتماعي وقدمت الإسكان التنموي وحتى الآن ما في رد ؟ ما الحل؟".



الإسكان التنموي ومستفيدي الضمان



وأجاب سكني بقوله : "مرحباً، كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

سكني والاستفادة من القسط الميسر



شروط الحصول على الدعم السكني



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