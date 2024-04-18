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عاجل.. مستفيدة من الضمان الاجتماعي وقدمت على الإسكان التنموي ولم يصل الرد.. سكني يعلق

سكني
سكني
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تفاعل برنامج سكني مع  استفسار من إحدى مستفيدات الضمان الاجتماعي بشأن الاستفادة من الإسكان التنموي.
جاء ذلك في رد على سؤال وفيد فيه : "السلام عليكم .. الوالدة مستفيدة من الضمان الاجتماعي وقدمت الإسكان التنموي وحتى الآن ما في رد ؟ ما الحل؟".اضافة اعلان

الإسكان التنموي ومستفيدي الضمان

وأجاب سكني بقوله : "مرحباً، كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.

سكني والاستفادة من القسط الميسر

كذلك أوضحت منصة سكني تفاصيل وآلية الاستفادة من منتج القسط الميسر للمستفيدين.
جاء ذلك في رد من سكني، عبر حسابها العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية الاستفادة من منتج القسط الميسر.
وأجابت سكني بقولها: "مرحباً، تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة".
وأضافت منصة سكني: "للاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي "اضغط هنا". 

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

 

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