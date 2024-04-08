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توجيه مهم من سكني لإبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض.. ماذا عن الرسوم؟

سكني
سكني
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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن نظام الحجز الإلكتروني لتخصيص أرض سكنية.
جاء ذلك في رد من سكني على سؤال واستفسار أحد المستفيدين بشأن آلية الحجز وإبرام العقد الإلكتروني عبر تطبيق سكني.

سكني ونظام الحجز الإلكتروني للأراضي

وأجاب سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله: "وعليكم السلام.. نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني".
وأضاف "أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك، كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار".

الدعم السكني للمستفيدين

ويتم إيداع الدعم السكني في حسابات المشمولين بالدعم في 24 من كل شهر ميلادي، في حال لم يوافق يوم إجازة أو عطلة رسمية. 
ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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