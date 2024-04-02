3 أسباب لاختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المستحق من شهر لآخر.



اختلاف معاش الضمان الاجتماعي



وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، إنها تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاقمعاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري، وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر وذلك لأسباب منها- ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، مثل وجود زيادة في الراتب الشهري- وجود مصــدر دخل جديد للأسرة.- نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهـيل





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

