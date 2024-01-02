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عاجل.. مساند: إتاحة الاستقدام من 4 دول عبر خدمة معروفة.. وهذه مزاياها

مساند
منصة مساند
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أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة منصة "مساند"، أن خدمة معروفة تتيح الاستقدام من 4 دول كما يمكن الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بالعمالة.

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جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن لفرق بين طريقة التقديم (معروفة) و(معينة بالاسم).. وأي منهم يمكن الاختيار للاستقدام معروفة أم معينة بالاسم ؟".

الاستقدام عبر خدمة معروفة


وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكنك الاستفادة من خدمة معروفة بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية فلبينية/سيرلانكية/كينية /أوغندة وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها).

وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه لا يمكن التأمين على عقود العمالة المنزلية بعد إبرام العقد دون اختيار التأمين من خلال منصة مساند.


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "كيف يتم التأمين على العامله بعد استقدامها وكانت قد أكملت ثلاثة أشهر؟".

التأمين على عقود العمالة


وأجابت منصة مساند بقولها: "إن منصة مساند تقدم خدمات التأمين على العقود الجديدة، لكن حالياً، لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد ابرام العقد دون اختيار التأمين من خلال منصة مساند.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة "مساند" عن شروط التقديم على تأشيرة عمالة منزلية، حيث أكدت على أن تكون الكفاءة المالية لا تقل عما هو محدد كالتالي: 

التقديم على تأشيرة عمالة منزلية

-  رصيد لا يقل عن 40 ألف ريال للفيزة الأولى
- ⁠ راتب 7 آلاف ريال ورصيد 60 ألف ريال للفيزة الثانية
- ⁠ راتب 25 ألف ورصيد 200 ألف للفيزة الثالثة.

استقدام العمالة المنزلية

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أكدت أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن إمكانية استقدام عاملة من بنجلاديش عبر مساند مباشرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، كما يمكنك معرفة مكاتب وشركات الاستقدام المصرح لها من خلال مساند".

رسوم تأشيرة الاستقدام

أيضا أكدت "منصة مساند"، أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها من قبل.
جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "لدي تأشيرة عاملة وتم تسجيل خروج نهائي قبل نهاية فترة التجربة؟ هل يمكن إلغاء التأشيرة واسترداد المبلغ؟".

لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها

وأجابت منصة مساند، بقولها: "إنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها، كما يمكنك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند".
كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن خدمة نقل كفالة عاملة منزلية لطفل التأهيل غير متوفرة حاليا.

نقل كفالة العمالة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية نقل كفالة العاملة المنزلية من طفل تأهيل لآخر.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك الخدمة غير متاحة حاليا ، وجاري العمل على دراسة الحالات المستثناة وسيتم التحديث عند الاطلاق:".
كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن الاستقدام للعمالة المنزلية متاح حاليا من دولة سيراليون..

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