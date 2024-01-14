عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من الهند

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أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة الهند، بشرط توفر ضوابط الاستقدام.





الاستقدام من دولة الهند اضافة اعلان



نقل خدمات العمالة



نقل كفالة عامل عبر مساند



استرجاع قيمة التأمين للعمالة



جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس ردا على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من الهند.وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام .. يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام".وفي وقت سابق، تفاعلت منصة مساند، مع استفسار بشأن إمكانية نقل خدمات العامل في حالة وجود مخالفات مرورية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه لا يمكن تقديم طلب نقل الخدمات في حال وجود مخالفات مرورية على صاحب العمل الحالي أو الجديد.وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه في حالة نقل كفالة العامل فيجب أن ألا تكون إقامة العامل منتهية أو تنتهي خلال 15 يوما.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "كيف أنقل كفالة السائق قبل استخراج إقامته؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. بخصوص استفسارك يجب ألا تكون إقامة العامل منتهية أو تنتهي خلال15 يوما".كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، بالتفصيل حالات استرجاع قيمة التأمين للعمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية استرداد قيمة التأمين لعاملة منزلية لم تحضر من بلدها".وأجابت منصة مساند، بقولها: "في حال كانت حالة وثيقة التأمين (بانتظار دفع المكتب) فإنه يتم استرجاعها من مكتب الاستقدام".وتابعت منصة مساند "أما لو كانت حالة التأمين (مصدرة أو مفعلة) فإنه يتم استرجاعها من شركة التأمين حسب سياسة الإلغاء".كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات بشأن رمز التحقق وكود الدخول.