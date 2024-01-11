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"المسند" يكشف أسباب دفء مكة المكرمة في الشتاء

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أسباب دفء مكة المكرمة في الشتاء
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أسباب دفئ مكة المكرمة خلال فصل الشتاء.

عبد الله المسند يكشف أسباب دفئ مكة المكرمة في الشتاءاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن هناك عدة عوامل جغرافية وجوية وراء دفئ مكة المكرمة في الشتاء، منها:
1 - وجود المصدات الجبلية العملاقة والمتمثلة بجبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة والقادمة من الشمال والوسط إلى الوصول لمكة المكرمة.
2 - مكة المكرمة لا ترتفع عن مستوى سطح البحر سوى 300م تقريباً، وهذا أدعى لكونها دافئة.
3 - كونها جنوبية "نسبيًا" وبعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة، والتي تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى على سبيل المثال.
4 - قربها من البحر الأحمر؛ والذي يعمل في فترة المساء إلى تدفئة السواحل، وتدفئة المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر كمكة المكرمة.

المسند يكشف سر تشكل ظاهرة الضباب

كما كشف "المسند" أن ظاهرة الضباب عبارة عن قطرات مائية مرئية دقيقة وعالقة بالهواء، وهي تعتبر سحباً منخفضة فوق سطح الأرض مباشرة.

علاقة بخار الماء ودرجات الحرارة بتكون الضباب

وأضاف أن الضباب يتكون بتكثف بخار الماء العالق في الجو عندما تنخفض درجة الحرارة إلى "أو" دون درجة الندى أو التشبع "أي درجة الحرارة التي يتكثف عندها بخار الماء".

الضباب يتكثف قرب المسطحات المائية وبعد الأمطار

وبين أن الضباب يحدث في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي، أي فوق سطح الأرض، ويصل ارتفاعًا حتى 1000م أحيانًا، ويتعاظم الضباب في الأرياف وبالقرب من المسطحات المائية، وفي أعقاب أمطار غزيرة يعقبها انخفاض في درجة الحرارة إلى مستوى نقطة الندى أو التكاثف.
شروط تشكل الضباب:
1 - ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية وذلك يكون بعد نزول الأمطار، أو قدوم كتلة رطبة منقولة، أو بسبب التبخر من البحار والبحيرات المحيطة، أو بسبب النتح من أشجار الغابات والمزارع الواسعة، أو ببعض مما ذكر، أو بها جميعاً.
2 - الرياح الساكنة، وهذا غالباً ما يقع في الصباح الباكر، أو في فترة المساء خاصة آخر الليل.
3 - تدني درجة الحرارة، وهذا غالباً ما يقع في الصباح الباكر، أو في فترة المساء خاصة آخر الليل.

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