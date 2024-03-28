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عاجل.. لمدة 5 أيام.. تحذير من الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

سحب ركامية رعدية - السحب الرعدية
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.اضافة اعلان

تحذير من الدفاع المدني:


وطالبت بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم الخميس حتى يوم الإثنين المقبل.
 وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
كما تشمل الحالة العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة.
 أيضا ستتأثر بها منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

 سيول وبرد على الشرقية وجازان ونجران:


وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة جازان، وستتأثر منطقتا نجران والشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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