توقعات بهطول أمطار غريزة على المدينة .. وتحذير من الدفاع المدني لأهالي الرياض

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بّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة مستمرة حتى غدٍ الساعة الواحدة صباحاً.



تحذير على الرياض:

أمطار غزيرة وصواعق رعدية:

توقعات حالة الطقس:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار -بمشيئة الله- من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض تشمل (العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرماء، ومرات، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، حوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء).و تبدأ الحالة من اليوم وحتى يوم غدٍ الاثنين، حيث أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين على المدينة، بينما تستمر تبوك حتى الساعة الـ الواحدة ظهرا، بينما تستمر على مكة حتى الساعة الـ 11 من مساء الاثنين، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.