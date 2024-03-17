الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بهطول أمطار غريزة على المدينة .. وتحذير من الدفاع المدني لأهالي الرياض

الطقس - الامطار - امطار المدينة - مسجد قباء
المدينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
بّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة.اضافة اعلان
 وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة مستمرة حتى غدٍ الساعة الواحدة صباحاً.

تحذير على الرياض:


كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار -بمشيئة الله- من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض تشمل (العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرماء، ومرات، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، حوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء).
و تبدأ الحالة من اليوم وحتى يوم غدٍ الاثنين، حيث أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

أمطار غزيرة وصواعق رعدية:


وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين على المدينة، بينما تستمر تبوك حتى الساعة الـ الواحدة ظهرا، بينما تستمر على مكة حتى الساعة الـ 11 من مساء الاثنين، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس:


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا

لسرعة إنهاء الإجراءات الجزائية.. افتتاح مكتب للنيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز في جدة

ختام مسابقة تحدي القراءة العربي وإعلان أسماء الفائزين في الباحة

أمانة الشرقية: بدء أعمال صيانة طريق الظهران - الجبيل السريع

بعد الإنذا الأحمر.. الدفاع المدني يحذر سكان "الجوف"

أخبار السعودية.. إجازة عيد الفطر للطلاب والمعلمين وتحذير من الإفطار خارج المنازل في هذه الأيام

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 5:09 م الجمعة، 15 مارس 2024

الدفاع المدني يدعو سكان الرياض إلى توخي الحيطة والحذر.. ما الأمر؟

رعد - الرياض - الطقس 6:00 م الأربعاء، 06 مارس 2024

عاجل.. الجميع يلزم الحذر.. تنبيه من الأرصاد على الرياض حتى الغد

الطقس - الامطار - امطار المدينة - مسجد قباء 11:44 م السبت، 02 مارس 2024

تقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الساعة الـ 11 صباحاً

الطقس - الامطار - امطار الرياض - الارصاد 9:06 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

منها الرياض.. تحذير من حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق تبدأ الجمعة