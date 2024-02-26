الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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التعليم تعلن عن مواعيد التسجيل في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال وذلك على النحو الموضح أدناه.اضافة اعلان

التسجيل للصف الأول الابتدائي

- طلاب أكملوا ست سنوات أو أقل من ذلك إلى (90) يوماً في موعد بدء العام الدراسي 2025/2024م : ( من كان تاريخ ميلاده في 2018/11/17م الموافق 1440/3/9هـ أو قبل ذلك).
- طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات إلى (180) يوماً كحد أعلى : (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 2018/11/18م الموافق 1440/3/10هـ إلى 2019/2/15 م الموافق 1440/6/10هـ) بشرط الالتحاق سنة دراسية بمرحلة رياض الأطفال.

مرحلة رياض الأطفال

القبول في مرحلة رياض الأطفال: *يقبل في هذه المرحلة من الأطفال من أكمل ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي 2025/2024م ولم يبلغ ست سنوات. *القبول في الروضات الحكومية للمواطنين وأبناء المواطنات فقط *الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:
- المستوى الاول: (الروضات الأهلية والعالمية فقط) المواليد من 2020/8/20 الموافق 1442/1/1هـ إلى عام 2021/8/19 الموافق 1443/1/11هـ
- المستوى الثاني: المواليد من 2019/8/20 الموافق 1440/12/19هـ الى عام 2020/8/19 الموافق 1441/12/29هـ
- المستوى الثالث: المواليد من 2018/8/20 الموافق 1439/12/9هـ الى عام 2019/8/19 الموافق 1444/12/18هـ

الخطة الزمنية للتسجيل


واشارت التعليم إلى أن الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال على النحو التالي:
التسجيل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلي والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى التسجيل في رياض الأطفال الحكومية (المستوى الثالث) والأهلية (المستوى الأول، الثاني، الثالث) يكون من خلال الرابط "اضغط هنا"، يكون في الفترة من 2024/3/25 الموافق 1445/9/15 وينتهي في المدارس الحكومية في تاريخ 2024/5/2 الموافق 1445/10/23هـ ، بينما ينتهي في المدارس الأهلية والعالمية حتى الاسبوع الثالث من بدء العام الدراسي

المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن

ويكون إجراء المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن في الفترة من 2024/5/5 الموافق 1445/1/26 إلى تاريخ 2024/5/16 الموافق 1445/11/8هـ أما التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني فيكون في الفترة من 2024/6/2 الموافق 1445/11/25هـ ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.

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