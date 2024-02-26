التعليم تعلن عن مواعيد التسجيل في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

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أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال وذلك على النحو الموضح أدناه.



التسجيل للصف الأول الابتدائي



مرحلة رياض الأطفال



الخطة الزمنية للتسجيل



المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن

