الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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وزارة التعليم: 5 شروط و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم عن تشكيل لجان للتسريع بالمدارس، تضم مدير المدرسة ووكيلها والموجه الطلابي ومعلم أو منسق الموهوبين، لترشيح أفضل طالب.

تسريع الطلاباضافة اعلان


وفي التفاصيل، حددت وزارة التعليم 5 شروط، و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب، حال لم يخضع الطالب لمقياس موهبة في السنوات الماضية (2021 - 2022 - 2023)، وفقا لـ"الوطن".
وجرى تشكيل لجان للتسريع بالمدارس، تضم مدير المدرسة ووكيلها والموجه الطلابي ومعلم أو منسق الموهوبين، لترشيح أفضل طالب.

واعتمدت وزارة التعليم ضوابط تسريع الطلاب، بتشكيل لجان التسريع لترشيح أفضل طالب من طلاب الصف الرابع الابتدائي.
وكذلك أفضل طالب من طلاب الصف الأول متوسط لهذا العام 1445، وفق معايير وضوابط، أبرزها أن يكون الطالب ضمن أعلى 5% من المجتازين لمقياس موهبة للقدرات العقلية، ومن الحاصلين على 1630 درجة فأعلى لطلاب الصف الرابع الابتدائي، و1671 فأعلى لطلاب الصف الأول متوسط.

5 ضوابط لتسريع الطالب


- أن يحقق الطالب معدل عام 95% فأعلى في الفصل الدراسي الثالث 1444هـ.
- أن يحقق الطالب نسبة 98% في المقررات المستهدفة (العلوم - الرياضيات - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية).
- تزكية معلمي المقررات الدراسية.
- تعبئة استمارة المقابلة الشخصية.
- تعبئة استمارة تقييم سمات الطلبة الموهوبين والمتميزين في المدرسة.

3 موافقات للتسريع

• موافقة لجنة التسريع بالمدرسة.
• موافقة ولي أمر الطالب المرشح.
• موافقة الطالب على الترشيح.

قرار مجلس الوزراء


يأتي ذلك، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تفويض وزير التعليم في صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، وبناءً على الفقرة السابعة من المادة التاسعة من الأحكام العامة من لائحة تقويم الطالب التي منحت للطالب الذي يبدي تفوقًا غير عادي الحق في الحصول على فرص التسريع لصف أعلى من صفه وفق ضوابط وشروط محددة وبناء على ما ورد في دليل التنظيم لنظام التسريع.


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