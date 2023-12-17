عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

أ أ
اعتبارًا من اليوم الأحد، تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها.
وسيتم تفعيل الدوام الرسمي في النظام من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساءً، وفقًا لوزارة التعليم.
3 طرق لإثبات الحضور باستخدام تطبيق حضوريوهناك ثلاث طرق لإثبات الحضور باستخدام تطبيق حضوري:
- بصمة الوجه.
- بصمة الإصبع.
- بصمة الصوت.
وكانت الوزارة قد أعلنت في فبراير الماضي عن عزمها تطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق "حضوري" في إدارات التعليم، بعد أن تمت تجربته في الوزارة في المرحلة الأولى.
ودعت إدارات التعليم الموظفين والموظفات، حينها، إلى سرعة إنشاء بريد وزاري تمهيدًا لبدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية.
نظام حضوريويعتبر نظام حضوري نظامًا إلكترونيًا لتسجيل حضور وانصراف الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، تم إطلاقه في عام 2023 بهدف تسهيل عملية تسجيل الحضور والانصراف، وتعزيز الشفافية في إدارة الدوام.
وأعلنت وزارة التعليم، أن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار.
وتتطلب تعبئة بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على زر تسجيل الدخول، وبعد إدخال بيانات تسجيل الدخول يتطلب التحقق من الحساب عن طريق إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف.
وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى، يطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع. ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض و”تحت الإجراء”.
وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي، تظهر رسالة “لست في الموقع الصحيح للتحضير”.
طريقة تحميل واستخدام نظام حضوريوفيما يلي خطوات استخدام نظام حضوري:
تحميل تطبيق حضوري من متجر التطبيقات على الهاتف المحمول.
إنشاء حساب جديد في التطبيق باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف.
تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك.
تسجيل حضورك وانصرافك من خلال التطبيق.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)