عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

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اعتبارًا من اليوم الأحد، تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها. اضافة اعلان

وسيتم تفعيل الدوام الرسمي في النظام من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساءً، وفقًا لوزارة التعليم.





3 طرق لإثبات الحضور باستخدام تطبيق حضوري



نظام حضوري



طريقة تحميل واستخدام نظام حضوري



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