الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

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عاجل.. كم يتبقى على موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث؟

تعليق الدراسة
الإجازة تبدأ بنهاية داوم الخميس
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تتبقى إجازة نهاية أسبوع مطولة وحيدة للطلاب والطالبات والكادر التعليمي خلال الفصل الدراسي الثالث من المقرر أن يحصلوا عليها بنهاية الأسبوع الجاري.اضافة اعلان
وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 144/10/23هـ، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.
ويعود الطلاب لمقاعد الدراسة الأحد 26/10/1445هـ، الموافق 5//2024م، لاستئناف الدراسة قبل الاختبارات النهائية.


الاختبارات النهائية التحريرية

وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 من يونيو 2024م.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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