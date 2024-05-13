الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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"ومن يعظم شعائر الله".. إعلامي يستنكر عدم مراعاة توقيت المباريات مع أوقات الصلاة (فيديو)

كرة القدم
تعبيرية
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أوقف حكم مباراة الهلال والحزم التي تُوّج على إثرها الأول ببطولة دوري روشن بفوزه 4-1، المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، وذلك أثناء الأذان لصلاة المغرب.اضافة اعلان
وأعرب الإعلامي سالم الأحمدي عن استيائه من إقامة المباراة في السادسة مساءً، تزامنًا مع توقيت أذان المغرب، مستشهدًا بقوله تعالى: "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".

من الذي وضع المباراة في هذا التوقيت؟

وأضاف في سياق تعليقه عبر قناة "SSC" الرياضية: "في الدقيقة 30 يرتفع الأذان، ويقوم الحكم الأجنبي بإيقاف المباراة بعد الإيعاز له"، متسائلاً: "من الذي وضع المباراة في هذا التوقيت؟".
وأشار إلى توقف جمهور الهلال عن الهتاف لمدة 30 دقيقة، فيما وصفه بأنه تصرف "أعقل" من الشخص الذي اختار لعب المباراة في هذا التوقيت.
وتابع: "مواقيت الصلاة موجودة على مدار العام"، متسائلاً: كيف لا يتم مراعاة مواقيت الصلاة مع المباريات؟، داعيًا إلى مراعاة هذا الأمر في المستقبل حتى لا يحدث ما حدث خلال مباراة الهلال والحزم.

روزنامة المباريات وأوقات الصلاة

ومضى معربًا عن استيائه مما حدث:  "عندما يتواجد 11 ألف متفرج في مباراة الهلال، أين يؤدون الصلاة؟ إذا ما عندهم نسخة من التقويم أنا أهديهم".

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