"ومن يعظم شعائر الله".. إعلامي يستنكر عدم مراعاة توقيت المباريات مع أوقات الصلاة (فيديو)

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أوقف حكم مباراة الهلال والحزم التي تُوّج على إثرها الأول ببطولة دوري روشن بفوزه 4-1، المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، وذلك أثناء الأذان لصلاة المغرب.

وأعرب الإعلامي سالم الأحمدي عن استيائه من إقامة المباراة في السادسة مساءً، تزامنًا مع توقيت أذان المغرب، مستشهدًا بقوله تعالى: "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".





من الذي وضع المباراة في هذا التوقيت؟



روزنامة المباريات وأوقات الصلاة





جمهور الأهلي كان نجم المباراة، وفي مباراة الهلال والحزم حكم المباراة مشكورًا أوقف اللعب لارتفاع الأذان، لكن السؤال: من وضع المباراة في هذا التوقيت؟!

الجمهور كان أعقل من المسؤول!!

"إذا ماعندهم نسخة من التقويم أنا أهديهم"



⁧ pic.twitter.com/UcTQKdTzl2 سالم الأحمدي:جمهور الأهلي كان نجم المباراة، وفي مباراة الهلال والحزم حكم المباراة مشكورًا أوقف اللعب لارتفاع الأذان، لكن السؤال: من وضع المباراة في هذا التوقيت؟!الجمهور كان أعقل من المسؤول!!"إذا ماعندهم نسخة من التقويم أنا أهديهم" #برا_18 ⁩ | ⁦ #SSC May 11, 2024

وأضاف في سياق تعليقه عبر قناة "SSC" الرياضية: "في الدقيقة 30 يرتفع الأذان، ويقوم الحكم الأجنبي بإيقاف المباراة بعد الإيعاز له"، متسائلاً: "من الذي وضع المباراة في هذا التوقيت؟".وأشار إلى توقف جمهور الهلال عن الهتاف لمدة 30 دقيقة، فيما وصفه بأنه تصرف "أعقل" من الشخص الذي اختار لعب المباراة في هذا التوقيت.وتابع: "مواقيت الصلاة موجودة على مدار العام"، متسائلاً: كيف لا يتم مراعاة مواقيت الصلاة مع المباريات؟، داعيًا إلى مراعاة هذا الأمر في المستقبل حتى لا يحدث ما حدث خلال مباراة الهلال والحزم.ومضى معربًا عن استيائه مما حدث: "عندما يتواجد 11 ألف متفرج في مباراة الهلال، أين يؤدون الصلاة؟ إذا ما عندهم نسخة من التقويم أنا أهديهم".