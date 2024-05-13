الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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نصب واحتيال.. القبض على مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات وهمية عن الحج

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

حملات حج وهمية ومضللة

تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت خلال يومي السبت والأحد الماضيين على 4 مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية بالمملكة

وفي وقت سابق، حذّر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445/ 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.
وأوضح أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

احذروا التعامل مع هذه الشركات

 وبيّن المصدر أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.
 وفي هذا الصدد تشيد وزارة الحج والعمرة، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.

تأشيرات لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج

 وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.
ودعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.

إعلانات الشركات والحملات الوهمية

 وقالت الوزارة إنها تتابع بشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وتهيب بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.

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