شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

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أعلنت شركة مطارات جدة (JedCo) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس (مساعد إداري)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الوظائف :



1- مساعد إداري تنفيذي

2- مساعد إداري.



الشروط :

1- درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).

2- مهارات متقدمة في برنامج Microsoft Excel.

3- مهارات Microsoft Office المتقدمة.

4- يفضّل مهارات إدارة المشروع.

5- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز (كتابة وتحدثًا).

6- مهارات إدارة المكاتب والإلمام بالحاسب الآلي.





نبذة عن الشركة:





- شركة مطارات جدة شركة حكومية سعودية تابعة لشركة مطارات القابضة، أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاقها في فبراير 2022.





طريقة التقديم:





- من خلال الرابط التالي:

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