الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

مطارات جدة
مطارات جدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة مطارات جدة (JedCo) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس (مساعد إداري)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
اضافة اعلان

الوظائف

:
1- مساعد إداري تنفيذي
2- مساعد إداري.

الشروط

:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).
2- مهارات متقدمة في برنامج Microsoft Excel.
3- مهارات Microsoft Office المتقدمة.
4- يفضّل مهارات إدارة المشروع.
5- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز (كتابة وتحدثًا).
6- مهارات إدارة المكاتب والإلمام بالحاسب الآلي.

نبذة عن الشركة:

- شركة مطارات جدة شركة حكومية سعودية تابعة لشركة مطارات القابضة، أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاقها في فبراير 2022.

طريقة التقديم:



- من خلال الرابط التالي:

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل زوجة شقيقه و6 أيام قادمة صعبة جوياً

هل محافظة بلقرن مشمولة بالدعم في برنامج ريف؟

عاجل.. إحباط محاولة لمغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة في مطار الملك خالد بالرياض

الزكاة: إلغاء الغرامات عن المكلفين آلياً بهذا الشرط

وظائف شاغرة في مينائي الملك عبد العزيز بالدمام وجدة.. الشروط وطريقة التقديم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

دوريات امنية - عسير - البيئة 9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

طيران ناس 1:05 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم يبدأ الجمعة .. طيران ناس يعلن فتح باب التوظيف بالمدينة وجدة ويكشف التفاصيل

وزارة الخارجية 3:00 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

عاجل.. تنتهي بعد يومين.. "الخارجية" تعلن عن وظائف تعاقدية في عدة تخصصات

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:21 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

هل يلزم اختيار مسمى وظيفي معين للتسجيل في التأمينات؟

الشيخ سعد الخثلان
6:01 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد تواصلهم معه.. الخثلان : زوال الإشكال الشرعي عن شركات الدفع الآجل

الطيران المدني (2)
5:22 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تفاصيل تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين بمطارات المملكة

أخبار السعودية
5:03 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. طريقة الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية وأجور موظفي القطاع الخاص

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
1:01 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمربي الماشية

مساند
12:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يمكن استقدام العمالة المنزلية مباشرة عبر منصة مساند؟

تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس .. أيقونة الصحراء
12:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2024 الجديدة.. أيقونة الصحراء

مدرستي
11:00 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. أسباب مشكلة تسجيل الخروج التلقائي وأسرع حل

أهم 10
10:00 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل زوجة شقيقه و6 أيام قادمة صعبة جوياً