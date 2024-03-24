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عاجل.. في رحلتها للرياض.. عمل بطولي لممرضة سعودية على متن طائرة

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
أ أ
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من خلال عمل بطولي، تمكنت ممرضة سعودية من إنقاذ مسافرة على متن طائرة الخطوط السعودية كانت متجهة من مدينة الرياض إلى محافظة رفحاء.

عمل بطولي لممرضة سعودية:

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وفي التفاصيل التي نشرتها "العربية"، فإنه المسافرة تعرضت لوعكة صحية خلال الرحلة وأصبحت في وضع حرج.
وأوضحت أنه بعد إقلاع الطائرة من مطار الملك خالد بالرياض متجهة إلى مطار رفحاء عصر أمس السبت، أصيبت مواطنة بحالة إغماء وفقدان للوعي.
وقد اضطر طاقم الطائرة إلى الإعلان عن وجود حالة إسعافية وطلب الاستعانة بأي طبيب أو ممرض على متن الطائرة لإنقاذها.

إنقاذ مواطنة على متن طائرة:


على الفور توجهت الممرضة حميدة الشيحي إلى المسافرة المغمى عليها، وأجرت لها الفحص اللازم والإسعافات الأولية، تلبيةً للنداء الإنساني الذي أطلق في داخل المقصورة.
ونقلت العربية عن "الشيحي"، قولها: " إنها تملك الخبرة في مجال التمريض لعملها لسنوات طويلة كفنية تمريض".
وأوضحت أنها  قامت بإجراء الإسعافات الأولية للمريضة حتى أفاقت وعادت إلى وضعها الطبيعي، وبقيت بجوارها لحين هبوط الطائرة في مطار رفحاء.
ونوهت في حديثها أيضا أنا ما قامت به هو واجب إنساني ووطني، وواجب على كل من دخل إلى مهنة الطب أو التمريض للقيام بدوره.

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