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بالصور.. بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" في الرياض

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التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"
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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت منذ قليل عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" في الرياض.اضافة اعلان


بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" في الرياض

ويقود الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة".


عملية فصل التوأم تستغرق نحو 14 ساعة على 9 مراحل

وقال الدكتور عبد الله الربيعة، إن وقت عملية فصل التوأم النيجيري سيستغرق نحو 14 ساعة على 9 مراحل.

وأكد أن التوأم تشتركان في أسفل القولون والجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض وفي أسفل قناة العمود الفقري وبعض الأعصاب السفلية ، ومن المقرر أن تجرى العملية على 9 مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة بإذن الله، ويشارك فيها 38 من الاستشاريين والمختصين والفنيين والكوادر التمريضية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال.



نسبة نجاح فصل التوأم النيجيري

وأشار إلى أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة ونسبة نجاحها بمشيئة الله 70٪؜، مفيداً أنه من المتوقع أن يتم فصل التوأم، وأن يكون لكل طفل طرفين سفليين لوحدهما، وأن يتم نقل التوأم بعد انتهاء العملية إلى العناية المركزة للأطفال للمراقبة والإفاقة.


 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا

وأضاف أن هذه العملية تعد رقم 60 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، حيث استطاع البرنامج السعودي خلال 34 عامًا أن يعتني بـ 135 توأمًا سياميًا من 25 دولة من الدول الشقيقة والصديقة.

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