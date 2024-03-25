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عاجل.. 48 ساعة على إيداع رواتب شهر مارس للموظفين الحكوميين

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يتبقى 48 ساعة فقط على إيداع رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي لشهر مارس 2024م، على ضوء ما أعلنت وزارة المالية.

جدول صرف الرواتب لعام 2024 اضافة اعلان

ويتم صرف الرواتب الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، وفقًا لجدول الرواتب التي حددت وزارة المالية مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد إيداع راتب مارس

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.

راتب شهر إبريل

فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 

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