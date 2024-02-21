الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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تنبيه مهم من سفارة المملكة بالفلبين لجميع المواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، اليوم الأربعاء، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.

توقف العمل بسفارة المملكة بالفلبيناضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن العمل بالسفارة سيتوقف بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

العمل بالسفارة يُستأنف يوم الاثنين

وبينت أن العمل بمبنى السفارة سيُستأنف بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 2024/02/26م.
وطالبت جميع المواطنين أثناء توقف العمل وفي حالات الطوارئ بضرورة التواصل على أرقام السفارة.

ذكرى يوم التأسيس

وتحتفل المملكة يوم الخميس 22 من فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة الذي أصبح إجازة رسمية.
ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِسِّير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.

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