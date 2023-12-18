بهذا التوقيت.. خبير طقس يُحذر من برودة الأجواء مع حالة جوية ممطرة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من برودة الأجواء مع حالة مطرية متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.





أجواء باردة في الليل وطرفي النهار



حالة جوية ممطرة بدايتها نهاية هذا الأسبوع



طقس مستقر على معظم مناطق المملكة



سحب منخفضة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أن يخف البرد قليلاً مع بقاء الأجواء باردة في الليل وطرفي النهار على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجنوبية.وأضاف أن هناك شبه إجماع من نماذج الطقس على وجود حالة جوية ممطرة بدايتها نهاية هذا الأسبوع لكن مختلفة في مكان غزارة الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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