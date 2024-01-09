بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من أمطار متفاوتة وانخفاض عام في درجات الحرارة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار متفاوتة وانخفاض عام في درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.

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انخفاض عام في درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة فجر اليوم الثلاثاء انخفضت وكانت أقل حرارة في العاصمة الرياض 5 وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1445هـ.

كما كانت أعلى درجة حرارة في جدة 24، والمدينة 16، والدمام 12 مئوية.







أمطار متفاوتة بمكة و3 مناطق



سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد جنوب منطقة مكة المكرمة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.وبين أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.