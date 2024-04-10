عاجل.. طقس أول أيام العيد: أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقع الباحث والطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك.



طقس أول أيام عيد الفطر



أمطار رعدية غزيرة



وفقاً للنماذج العددية/ان شاء الله متوقع أول ايام #عيد_الفطر

امطار"متفرقة" متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على" أجزاء" من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير والشمالية والشرقية وقطر والبحرين والكويت

رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء واسعة المملكة #الحالة_الممطرة_الثاني_عشر #لعام_١٤٤٥هـ pic.twitter.com/GzKVuoNHMF — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 9, 2024

وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : "إنه وفقاً للنماذج العددية إن شاء الله متوقع أول أيام عيد الفطر هطول أمطار "متفرقة" متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على"أجزاء" من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير والشمالية والشرقية وقطر والبحرين والكويت".وأضاف أنه من المتوقع أيضا نشاط للرياح السطحية، من متوسطة لشبه قوية على أجزاء واسعة من المملكة ضمن الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام ١٤٤٥هـ".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في وقت سابق– بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.في حين يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الجوف والحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة.