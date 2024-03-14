طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض و7 مناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار
غزيرة مع جريان السيول، وبرد على الرياض وعدد من مناطق المملكة.
توقعات طقس نهاية الأسبوعوأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع خلال الـ 24
ساعة من نهاية الأسبوع، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، تساقط أمطار متفاوتة من
مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.
أمطار غزيرة وسيول وبرد
على الرياض و7 مناطقوأضاف أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم
والباحة وعسير وجازان والشرقية خاصة بين حفر الباطن والصمان والمدينة خاصة شرقها.
وبين أن الحالة تمتد الى أجزاء من شمال وغرب منطقة الرياض، ولا يستبعد أن تمتد الى العاصمة الرياض بأمطار خفيفة تسبق بنشاط للرياح السطحية.