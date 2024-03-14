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طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض و7 مناطق

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول، وبرد على الرياض وعدد من مناطق المملكة.

توقعات طقس نهاية الأسبوع

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع خلال الـ 24 ساعة من نهاية الأسبوع، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.


أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض و7 مناطق

وأضاف أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والباحة وعسير وجازان والشرقية خاصة بين حفر الباطن والصمان والمدينة خاصة شرقها.
وبين أن الحالة تمتد الى أجزاء من شمال وغرب منطقة الرياض، ولا يستبعد أن تمتد الى العاصمة الرياض بأمطار خفيفة تسبق بنشاط للرياح السطحية.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، والقصيم، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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