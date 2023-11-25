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عاجل.. طريقة تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم عبر نظام فارس

ظام فارس
وزارة التعليم
أ أ
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كشفت إدارة تعليم الرياض، عبر منصة "إكس"، عن بدء عملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم في الشهرين الأخيرين من العام الميلادي على نظام فارس، كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.اضافة اعلان

يتم التقييم على ثلاث مراحل:


وقالت وزارة التعليم إن تقييم الموظف يكون على 3 مراحلة، تكون المرحلة الأولى بالتقييم الذاتي للموظف حيث يقدم التقييم الذاتي وذلك بنظرة للموظف بشأن أدائه ولا يدخل في احتساب تقييم الموظف السنوي ولا يعتبر تقييماً نهائياً بأي شكل من الأشكال.

المرحلة الثانية


وأوضحت أن المرحلة الثانية تكون بتقييم الأداء من قبل المدير المباشر بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف من خلال نظام فارس ومن ثم يقوم النظام باحتساب إجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.

المرحلة الثالثة 


وأضافت أن المرحلة الثالثة تكون باعتماد تقييم الأداء كخطوة أخيرة حيث يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.

الأداء الوظيفي

تبدأ عملية تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم خلال الشهرين الأخيرة من العام الميلادي وفق ثلاث مراحل لتقييم الأداء

يقوم المدير المباشر من خلال نظام فارس بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف ومن ثم يقوم النظام باحتساب اجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.

اعتماد تقييم الأداء

كخطوة أخيرة يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.

إدارة الأداء الوظيفي


من جهتها، حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعداً لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.

مستوى الجدارة المطلوب


وأشارت وزارة التعليم بان مستوى الجدارة المطلوب لعام 2023م 4 درجة، ويكون احتساب يحتسب النظام التقدير العام للموظف وفق المعادلة المتمثلة في إجمالي التقدير الموزون للأهداف × الأهمية النسبية المحددة للأهداف 30 بالمائة.

إجمالي التقدير الموزون للجدارات


وإجمالي التقدير الموزون للجدارات × الأهمية النسبية المحددة للجدارات 70 بالمائة ويكون بعدها نتيجة التقدير العام لأداء الموظف.

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