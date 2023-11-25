عاجل.. طريقة تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم عبر نظام فارس

أ أ

كشفت إدارة تعليم الرياض، عبر منصة "إكس"، عن بدء عملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم في الشهرين الأخيرين من العام الميلادي على نظام فارس، كجزء من إدارة الأداء الوظيفي. اضافة اعلان





يتم التقييم على ثلاث مراحل:



المرحلة الثانية



المرحلة الثالثة



الأداء الوظيفي



اعتماد تقييم الأداء



إدارة الأداء الوظيفي



مستوى الجدارة المطلوب





إجمالي التقدير الموزون للجدارات



وقالت وزارة التعليم إن تقييم الموظف يكون على 3 مراحلة، تكون المرحلة الأولى بالتقييم الذاتي للموظف حيث يقدم التقييم الذاتي وذلك بنظرة للموظف بشأن أدائه ولا يدخل في احتساب تقييم الموظف السنوي ولا يعتبر تقييماً نهائياً بأي شكل من الأشكال.وأوضحت أن المرحلة الثانية تكون بتقييم الأداء من قبل المدير المباشر بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف من خلال نظام فارس ومن ثم يقوم النظام باحتساب إجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.وأضافت أن المرحلة الثالثة تكون باعتماد تقييم الأداء كخطوة أخيرة حيث يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.تبدأ عملية تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم خلال الشهرين الأخيرة من العام الميلادي وفق ثلاث مراحل لتقييم الأداءيقوم المدير المباشر من خلال نظام فارس بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف ومن ثم يقوم النظام باحتساب اجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.كخطوة أخيرة يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل اشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.من جهتها، حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعداً لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.وأشارت وزارة التعليم بان مستوى الجدارة المطلوب لعام 2023م 4 درجة، ويكون احتساب يحتسب النظام التقدير العام للموظف وفق المعادلة المتمثلة في إجمالي التقدير الموزون للأهداف × الأهمية النسبية المحددة للأهداف 30 بالمائة.وإجمالي التقدير الموزون للجدارات × الأهمية النسبية المحددة للجدارات 70 بالمائة ويكون بعدها نتيجة التقدير العام لأداء الموظف.