المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

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تتابع المملكة بقلقٍ بالغ التصعيد العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في القطاع.





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البنى التحتية:



وإذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.وتحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي.وتدعو المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 وحقناً لدماء الأبرياء.كما دعت للحفاظ على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق.