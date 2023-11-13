عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في 3 عمليات أمنية ميدانية على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين.
مدينة الرياض:
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وأوضحت أنهم اتخذوا من 3 شقق سكنية بمدينة الرياض أوكارًا لترويج 13.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و 3036 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي،
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
الباحة:
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الباحة لترويجهما 12,392 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
طرق التواصل:
وعن طرق التواصل، أضافت أنه يتم من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.