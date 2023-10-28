السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الشروط وطريقة التقديم".. بدء استقبال طلبات الراغبين في العمل بالجوازت اليوم

الجوازات
الجوازات
أ أ

تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم، استقبال الطلبات على رتبة "جندي" للرجال.

طلبات القبول:اضافة اعلان


وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم خلال الفترة من اليوم السبت 13/ 4/ 1445هـ حتى يوم الخميس 18/ 4/ 1445هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

خطوات التسجيل:


وعن كيفية التسجيل في الجوازات على رتبة جندي للرجال عبر منصة أبشر، فتكون خطوات التسجيل كما يلي:

1- زيارة بوابة أبشر .
2- سجل الدخول إلى المنصة.
3- انقر على الوظائف المتاحة حاليًا.
4- اضغط على وظائف برتبة جندي.
5- قم بإدخال كافة البيانات والمستندات اللازمة.
6- تأكد من البيانات التي قمت بإدخالها.
7- اضغط انتهاء.
9- عليك بانتظار فترة مراجعة طلبك من قبل الجهات المختّصة، وعند القبول سيتم التواصل معك من قبل الجهات الحكومية المختّصة.

شروط التسجيل:


ووضعت إدارة الجوازات بعض الشروط اللازم اتباعها عند التقديم إلى وظيفة رتبة جندي، وهذه الشروط تتمثّل فيما يلي:

1- يكون مقدم الطلب من أبوين سعوديين ونشأ داخل المملكة.
2- يمتلك مقدم الطلب سمعة جيدة، ولم يتم إدانته سابقًا بأي حكم جنائي.
3- لم يسبق للمتقدم العمل في أي وظيفة عسكرية.
4- يجب أن يكون متزوج من سعودية.
5- يناسب الشروط الطبية وأيضًا الوزن والطول المناسب للجندي.

اقرأ أيضا

وزارة التعليم
1:25 م السبت، 28 أكتوبر 2023

بعد فتح التعليم باب التقديم.. تعرف على خطوات التقاعد المبكر

الداخلية
1:20 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. الداخلية: ضبط 17260 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

هيئة الهلال الأحمر السعودي
1:09 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الهلال الأحمر بالجوف يرفع الجاهزية ويتأهب للحالة المطرية بـ 16 فرقة إسعاف وعناية

طلاب السعودية
12:59 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الإجازات والاختبارات ونهاية الفصل الدراسي الأول.. مواعيد مهمة للطلاب والمعلمين

اقرأ أيضا

توضيح مهم من "سكني" حول سبب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

أمطار وصواعق رعدية حتى الـ 11 مساءً.. إنذار من الأرصاد على حائل ونجران وجازان

أصابت حركة المرور بالشلل.. شرطة الرياض تضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي

جامعة جدة تُعلق الدراسة الحضورية.. وتحويل المحاضرات عن بُعد

إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الجوازات 5:22 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

هل يمكن الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول لطفل عمره 5 شهور؟

الجوازات 9:14 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

الجوازات 5:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

الجوازات 9:09 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن خدمة طلب تقرير مقيم

اقرأ أيضا

ضباب - شبوره - الطقس
9:10 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد على 9 مناطق بالمملكة

7667968
2:07 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

خطر داهم.. تحذيرات من عبور وادي جراب جنوب مكة(فيديو)

غزة
1:39 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

مفوض أممي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

lbryd_fy_lswdy
2:22 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتفعيل الإرسال البريدي من "ص.ب" إلى واصل

الداخلية
1:20 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. الداخلية: ضبط 17260 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

طلاب السعودية
12:59 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الإجازات والاختبارات ونهاية الفصل الدراسي الأول.. مواعيد مهمة للطلاب والمعلمين

برنامج سكني
12:56 م السبت، 28 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "سكني" حول سبب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

خسوف القمر
12:55 م السبت، 28 أكتوبر 2023

أداء صلاة الخسوف اليوم بالحرم المكي.. فهل تجوز صلاتها بالبيت؟

أمطار
11:48 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أمطار وصواعق رعدية حتى الـ 11 مساءً.. إنذار من الأرصاد على حائل ونجران وجازان