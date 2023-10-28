"الشروط وطريقة التقديم".. بدء استقبال طلبات الراغبين في العمل بالجوازت اليوم

أ أ



تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم، استقبال الطلبات على رتبة "جندي" للرجال.





طلبات القبول: اضافة اعلان



خطوات التسجيل:



شروط التسجيل:



وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم خلال الفترة من اليوم السبت 13/ 4/ 1445هـ حتى يوم الخميس 18/ 4/ 1445هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.وعن كيفية التسجيل في الجوازات على رتبة جندي للرجال عبر منصة أبشر، فتكون خطوات التسجيل كما يلي:1- زيارة بوابة أبشر .2- سجل الدخول إلى المنصة.3- انقر على الوظائف المتاحة حاليًا.4- اضغط على وظائف برتبة جندي.5- قم بإدخال كافة البيانات والمستندات اللازمة.6- تأكد من البيانات التي قمت بإدخالها.7- اضغط انتهاء.9- عليك بانتظار فترة مراجعة طلبك من قبل الجهات المختّصة، وعند القبول سيتم التواصل معك من قبل الجهات الحكومية المختّصة.ووضعت إدارة الجوازات بعض الشروط اللازم اتباعها عند التقديم إلى وظيفة رتبة جندي، وهذه الشروط تتمثّل فيما يلي:1- يكون مقدم الطلب من أبوين سعوديين ونشأ داخل المملكة.2- يمتلك مقدم الطلب سمعة جيدة، ولم يتم إدانته سابقًا بأي حكم جنائي.3- لم يسبق للمتقدم العمل في أي وظيفة عسكرية.4- يجب أن يكون متزوج من سعودية.5- يناسب الشروط الطبية وأيضًا الوزن والطول المناسب للجندي.