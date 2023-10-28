"الشروط وطريقة التقديم".. بدء استقبال طلبات الراغبين في العمل بالجوازت اليوم

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تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم، استقبال الطلبات على رتبة "جندي" للرجال.
طلبات القبول:
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وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم خلال الفترة من اليوم السبت 13/ 4/ 1445هـ حتى يوم الخميس 18/ 4/ 1445هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.
خطوات التسجيل:
وعن كيفية التسجيل في الجوازات على رتبة جندي للرجال عبر منصة أبشر، فتكون خطوات التسجيل كما يلي:
1- زيارة بوابة أبشر .
2- سجل الدخول إلى المنصة.
3- انقر على الوظائف المتاحة حاليًا.
4- اضغط على وظائف برتبة جندي.
5- قم بإدخال كافة البيانات والمستندات اللازمة.
6- تأكد من البيانات التي قمت بإدخالها.
7- اضغط انتهاء.
9- عليك بانتظار فترة مراجعة طلبك من قبل الجهات المختّصة، وعند القبول سيتم التواصل معك من قبل الجهات الحكومية المختّصة.
شروط التسجيل:
ووضعت إدارة الجوازات بعض الشروط اللازم اتباعها عند التقديم إلى وظيفة رتبة جندي، وهذه الشروط تتمثّل فيما يلي:
1- يكون مقدم الطلب من أبوين سعوديين ونشأ داخل المملكة.
2- يمتلك مقدم الطلب سمعة جيدة، ولم يتم إدانته سابقًا بأي حكم جنائي.
3- لم يسبق للمتقدم العمل في أي وظيفة عسكرية.
4- يجب أن يكون متزوج من سعودية.
5- يناسب الشروط الطبية وأيضًا الوزن والطول المناسب للجندي.