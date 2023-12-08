عاجل.. ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف على أبرز الاستثناءات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من مبلغ شراء المسكن الأول.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يخضع شراء الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على شراء الأراضي". اضافة اعلان





يهمنا تقييمك: عزيزي العميل، يخضع شراء الاراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولايسري الأمر الملكي على شراء الأراضي .يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum December 7, 2023

استثناءات ضريبة التصرفات العقارية



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