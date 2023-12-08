الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف على أبرز الاستثناءات

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من مبلغ شراء المسكن الأول.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يخضع شراء الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على شراء الأراضي".اضافة اعلان


استثناءات ضريبة التصرفات العقارية

وأجرت الهيئة تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، كان من أبرزها استثناء التصرّفُ في العقار، من قبل أي شخص لمطورٍ عقاريّ مرخّصٍ لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أنّ يكون العقارُ مخصّصًا لأحدِ مشاريعِ البيع على الخارطة. 
   وأوضحت أن من الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ بنسبةِ ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات. والتصرف في العقار بين الشركاتِ التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرطِ عدم حدوثِ تغييرٍ في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5 )سنوات.
كما شملت الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيريّ، بشرطِ عدمِ حدوثِ تغييرٍ في نسبةِ الملكيّة للشركة المتصرّف لها لمدة (5) سنوات.
بالإضافة إلى استثناء يتعلق بردّ العقارِ لمالكِه السابقِ بسببِ إلغاءِ التصرّف العقاريّ الموثق بالتراضي بينَ أطرافهِ، وذلك خلال مدةٍ لا تتجاوزُ 90 يومًا من تاريخِ توثيقِ التصرّف العقاري محل الإلغاء، وبشرطِ عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار و ردّ كامل قيمته.

قنوات التواصل مع هيئة الزكاة 

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بلائحة ضريبة التصرفات العقارية، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (من هنا).
يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة( 5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل  ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال  البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية.
كما  أنه يجب أن  تُسجل أي عملية  تصرف عقاري   على  منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
10:56 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في مخيمة الفارعة وتوجه رسالة لمجلس الأمن

789ه78ه
10:41 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد سيول قوية في وادي لومة شرق القنفذة

45674
10:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة الثالثة من شحنات المملكة لإغاثة المتضررين في غزة

878978
9:35 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وزير الخارجية: هدفنا الأساسي وقف الاعتداءات الإرهابية على غزة

اقرأ أيضا

شاهد.. هطول أمطار ليلية غزيرة على المظيلف بمنطقة مكة

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

"التعليم": 283 ألف متطوع جديد.. وإتاحة 78 ألف فرصة تطوعية

ضربة قاصمة.. مداهمة أوكار المخدرات وتجار السموم بهذه المناطق

عاجل.. محلل طقس يزف بشرى بخصوص الشتاء هذا العام بالمملكة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

F-fRM1ZWMAEKU9r 3:28 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

سرقوا هذا الشيء.. شرطة الرياض تتحرك لضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

أخبار السعودية 2:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم الإضافي من حساب المواطن وتبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين

إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 11:59 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 10:08 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

36 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
6:43 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أكثر من 550 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

878
5:51 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أنهار جارية.. شاهد قوة سيول وادي الجرفة برجال ألمع في عسير

الجمارك السعودية
5:20 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

بيان مهم من "الجمارك" بشأن استيراد الأسلحة البيضاء

56765
5:11 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أمطار الجمعة.. شاهد العصف المطري والسيول بالشقيق شمال جازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مدرستي
10:37 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445

هيئة الزكاة
9:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف على أبرز الاستثناءات

جواز السفر الجديد
8:12 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. بالخطوات.. طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

شتاء المملكة
7:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. محلل طقس يزف بشرى بخصوص الشتاء هذا العام بالمملكة (فيديو)

شقق سكنية مباعة
6:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية

العالم فى اسبوع
6:01 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. 100 ألف وحدة سكنية جديدة وأشهر أساليب الاحتيال على المواطنين