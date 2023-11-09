36 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
في مكة المكرمة.
وأضاف أنه سجل اليوم 35 درجة في جدة وينبع، و33 في جازان وشرورة والعلا، و32 في المدينة ووادي الدواسر والأحساء والوجه والخرج، و28 درجة في الرياض.
درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، وأبها 12، والقريات وطريف 13، والباحة والطائف 14درجة مئوية.