عاجل.. ضباب بالشرقية وسيول على تبوك وأمطار ورياح بمكة وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول وبرد على 3 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود
الشمالية.
أمطار ورياح على 5 مناطقفي حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح
نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة
المنورة.
ضباب على الشرقية ومكةكما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على
أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية
منها.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على
الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.
ارتفاع الموجوارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر
من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحروحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط،
وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي، يصل إلى مائج مع السحب الرعدية
الممطرة.
حركة الرياح على البحر الأحمرفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة.
وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.