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صحيفة تواصل الالكترونية

ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق بالمملكة

أمطار وسيول 3
أمطار وسيول على بعض مناطق المملكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

تكوّن الضباب على الشرقية

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأسط.
وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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