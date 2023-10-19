منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان





هطول أمطار وجريان سيول على 4 مناطق



ضباب على 3 مناطق



حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير والباحة .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً خلال النهار إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.