الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ضباب بالشرقية.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق

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أمطار رعدية وسيول على عدد من مناطق المملكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

ضباب على الشرقية

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا خلال النهار إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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