بالخطوات.. الإعلان عن موعد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب

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أصدرت
هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في اختبار
التحصيل الدراسي.
إتاحة
التسجيل باختبار التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلابوأوضح
حساب العناية بالعملاء على منصة إكس، أن التسجيل متاح في اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات
النظرية.
وأكد أن التسجيل متاح في اختبار التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المسارين الشرعي وإدارة الأعمال، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
موعد
التسجيل المبكر في اختبار التحصيل الدراسيوأوضحت
الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين، أن فترة التسجيل المبكر ستنتهي يوم 6 من إبريل
المقبل؛ على أن تكون فترات الاختبارات من 9 مايو 2024 حتى 13 من نفس الشهر
للاختبار التحصيلي الأول، ومن 23 مايو حتى 27 من الشهر نفسه 2024 للثاني.
طريقة الاستعلام عن اختبار القدراتوكانت
الهيئة قد كشفت على حسابها في "إكس" عن طريقة الاستعلام عن اختبار
القدرات عبر موقع مركز قياس من خلال الآتي:
1 - الدخول إلى موقع قياس.
2 - تسجيل الدخول إلى الموقع.
3 - الذهاب إلى الصفحة الرئيسة في الملف الشخصي.
4 - اختيار أيقونة النتائج، لتظهر قائمة منسدلة بنوع الاختبار.
5 - تحديد نوع الاختبار، ثم التفاصيل لتظهر كل المعلومات وآلية حساب الدرجات.