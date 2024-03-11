بالخطوات.. الإعلان عن موعد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب

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أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي.





إتاحة التسجيل باختبار التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب



موعد التسجيل المبكر في اختبار التحصيل الدراسي



طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات

