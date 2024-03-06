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هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن موعد اختبار القدرات المحوسب

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم والتدريب
أ أ
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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات المحوسب.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. أنا اختبرت اليوم قدرات محوسب متى تطلع النتيجة؟".

نتائج اختبارات القدرات المحوسب

وأجابت الهيئة، بقولها : "مرحباً.. تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علماً أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.. بالتوفيق".

وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، كيفية التقديم على طلب الإعفاء من اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي.
وقالت عبر حساب خدمة العناية بالمستفيدين في منصة "إكس": يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:
- اختيار الاختبارات المسجلة.
- الضغط على تسديد أسفل الاختبار.
- اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).
- ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق).

عدد مرات الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ويتمتع مستفيدو الضمان الاجتماعي بفرص الإعفاء من تسديد المقابل المادي خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):
-اختبار القدرات العامة (4) فرص. 
-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان). 

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.

أهداف اختبار التحصيل الدراسي

1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية. اضافة اعلان

 

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