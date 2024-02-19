عاجل.. هل المتزوج يلزمه إرفاق عقد الإيجار للتسجيل في حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا
يلزم المستفيد توفير أو إرفقا عقد إيجار للتسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.
التسجيل في برنامج حساب المواطن للمتزوج
جاء
ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال
فيه : "هل المتزوج يلزمه عقد إيجار؟".
وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله : "في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا يلزمك توفر عقد ايجار، نسعد بخدمتك".
استحقاق الأطفال من زوج غير سعودي على دعم حساب المواطنكذلك أوضح حساب المواطن خطوات حصول أبناء المتزوجة من غير
سعودي على الدعم المقدم من البرنامج.
وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": إنه "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج
كمستفيد رئيس وإضافة الزوج كتابع، ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة
الداخلية أو عقد النكاح، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو
الإقامة".
جاء ذلك ردًا من البرنامج على سؤال لمواطنة تقول فيه: "عندي أطفال من زوج غير سعودي هل يستحقون دعم حساب المواطن أم لا؟".
هل يُصرف دعم حساب المواطن لأرملة مواطن أجنبية؟وفي إفادة سابقة، قال البرنامج عبر حساب خدمة
المستفيدين في منصة "إكس": إنه "في حال كانت الحالة الاجتماعية
"أرملة" يمكنها التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة
قرابة "تابع معال"، وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة
ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة".
جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "هل يُصرف حساب المواطن لزوجة مواطن أجنبيه؟ ولكن الزوج متوفى قريب".
5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها
جاء ذلك ردًا على سؤال لإحدى الزوجات تقول إنها تريد الحصول على الدعم لها ولأبنائها بعيدًا عن حساب زوجها، علمًا بأنها متعطلة وانقطع الضمان عنها؟
وقالت "خدمة المستفيدين"، إنه "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية: المهجورة - متزوجة من غير سعودي - عائلة سجين - عائلة فاقد الأهلية - زوجها غائب".
واشترطت "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".
شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.