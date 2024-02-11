حساب المواطن: 3 خطوات للتحقق من حالة الدفعة بعد إيداع الدعم

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين بشأن عدم نزول الدعم لشهر فبراير لدى البعض، موضحا بالتفصيل طريقة التحقق من حالة الدفعة.
التحقق من حالة الدفعة في حساب المواطن
وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" فبراير " وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، ويمكن التحقق من حالة الدفعة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى حسابك
- تسجيل دخول
- الدفعات المالية
قيمة استحقاق حساب المواطنيمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.
المستهدفون من حساب المواطنوتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.