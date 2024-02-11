حساب المواطن: 3 خطوات للتحقق من حالة الدفعة بعد إيداع الدعم

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين بشأن عدم نزول الدعم لشهر فبراير لدى البعض، موضحا بالتفصيل طريقة التحقق من حالة الدفعة.





التحقق من حالة الدفعة في حساب المواطن



قيمة استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

