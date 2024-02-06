توضيح من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لدفعة فبراير

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أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر "فبراير" الجاري لم تصدر حتى الآن.



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. دخلت الحين ما حصلت غير دفعة الشهر الذي مضى.. ولكن فبراير لم يطلع أي شيء.. ما السبب؟". اضافة اعلان





مبالغ دعم حساب المواطن لشهر فبراير



تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن



الموقوف خدماته في حساب المواطن



استقطاع البنك من الدعم الشهري



إجراءات يتعين القيام بها لمن لم يصرف الدعم



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

