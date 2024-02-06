توضيح من حساب المواطن بخصوص مبالغ الدعم لدفعة فبراير

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أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر "فبراير" الجاري لم تصدر حتى الآن.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. دخلت الحين ما حصلت غير دفعة الشهر الذي مضى.. ولكن فبراير لم يطلع أي شيء.. ما السبب؟".
مبالغ دعم حساب المواطن لشهر فبراير
وأجاب حساب المواطن، بقولها: "وعليكم السلام، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال صدرت لك نتيجة الاهلية "مؤهل" بتاريخ 24-01-2024 وكنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير" ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".
كذلك حدد حساب المواطن، أربع خطوات لتغيير الحساب البنكي للمسجلين في برنامج الدعم.
تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس":
الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن
اختبار تبويب ملف مستفيد
تغيير الحساب البنكي والضغط على حفظ
الضغط على صفحة الحساب البنكي
الموقوف خدماته في حساب المواطن وفقًا لحساب المواطن، فإنه "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط"، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".
استقطاع البنك من الدعم الشهري وحث البرنامج، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم على اتخاذ التحرك القانوني اللازم ضدها.
وقال في إفادة سابقة: "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".
إجراءات يتعين القيام بها لمن لم يصرف الدعمكما حدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد اتخاذها في حال عدم صرف الدعم، عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع.
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات.
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".
تقديم اعتراض في حساب المواطنوحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية.
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.
المستهدفون من حساب المواطنتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.