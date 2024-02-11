عاجل.. حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير شاملاً الدعم الإضافي

أ أ

أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير، قبل قليل، "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.





دعم حساب المواطن لشهر فبراير



قيمة استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

