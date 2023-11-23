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وزارة الموارد البشرية الأولى عالمياً في التميز بإدارة المشاريع

وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
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حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الأول عالميًا في جائزة التميز بإدارة المشاريع للسنة الثانية على التوالي لفئة "المشاريع الاجتماعية 2023 ", والمقدمة من معهد إدارة المشاريع PMI، نظير تميز الوزارة في مجال العمل التطوعي من خلال مشروع "المنصة الوطنية للعمل التطوعي".اضافة اعلان

المنصة الوطنية للعمل التطوعي

وتُعد المنصة الوطنية للعمل التطوعي البيئة الحاضنة للعمل التطوعي في المملكة, وتوفر المنصة بيئة محفزة وآمنة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين, حيث تمكنت المنصة عبر خدماتها المتعددة بوصول عدد المتطوعين المستفيدين منها إلى أكثر من 645 ألف متطوع ومتطوعة، كما وصل عدد الفرص التطوعية إلى أكثر من 363 ألف فرصة, وبلغ إجمالي المسجلين حوالي مليون و700 ألف, فيما استفاد أكثر من 4,870 جهة من الخدمات التي تقدمها المنصة, وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.

يذكر أن الوزارة حققت في وقت سابق من هذا العام ترتيبًا مُتقدمًا ضمن الفئة الأولى والتي تشمل (أفضل 4 جهات) في تقييم مُمارسات إدارة الأداء في الأجهزة الحكومية الصادر من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، كما حققت العام الماضي المستوى الرابع في تقييم نضج مجالات إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ (P3M3) والصادر من المنظمة البريطانية (Axelos) المتخصصة.

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