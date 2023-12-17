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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم دراسة أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445.





أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي للعام الهجري 1445 هــ اضافة اعلان



ثانيا الحلول



طرق حل المشكلة



الضمان الاجتماعي يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة



أهم أهداف نظام الضمان الاجتماعي



خطوات تقديم اعتراض 1445 في الضمان الاجتماعي المطور



طريقة معرفة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1445



كم يأخذ وقت الاعتراض في الضمان المطور.



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- تقديم طلب جديد قيد الدراسة لمدة تصل إلى 25 يوما- وجود خطأ في البيانات المدخلة مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب.- عدم استيفاء الشروط المطلوبة مما يؤدي إلى رفض الطلب.- التحقق من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للشروط.- انتظار انتهاء فترة دراسة الطلب (تصل إلى 25 يوما)هناك عدد من الحلول التي يمكن اتباعها لحل مشكلة لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا بالضمان الاجتماعي المطور 1445، منها:1 - التأكد من صحة البيانات المدخلة: وذلك من خلال الاطلاع على الشروط والمتطلبات المطلوبة للحصول على الضمان.2 - انتظار انتهاء فترة دراسة الطلب: إذا كان الطلب قيد الدراسة، فيجب على المتقدم انتظار انتهاء فترة الدراسة، والتي تصل إلى 25 يومًا، وفي هذه الحالة ستظهر رسالة تفيد بحالة الأهلية للمتقدم.2 - تقديم اعتراض على رفض الطلب: إذا تم رفض طلب الضمان الاجتماعي المطور 1445، فيمكن للمتقدم تقديم اعتراض على قرار الرفض، وذلك من خلال منصة الدعم والشكاوى الإلكترونية.وأوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة في المملكة من أجل تزويدهم بالدعم المادي لرفع مستوى حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي.وأضافت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور لا يقتصر على الدعم المالي فقط بل يوفر التدريب والتأهيل للتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة.وبينت الوزارة أن خطوات تقديم اعتراض 1445 في الضمان الاجتماعي المطور، سهلة ويسيرة إذا تم اتباعها بشكل منظم، عن طريق اتباع الخطوات التالية:1 - الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.2 - ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.3 - إدخال كلمة المرور، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.4 - النقر على الطلبات، ثم النقر على عرض الاستعراض تفاصيل الطلب.5 - تظهر نتيجة الأهلية والاستحقاق، ثم النقر على “الأهلية والاستحقاق”.1 - الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.2 - ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.3 - قم بإدخال كلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.4 - ثم النقر على الطلبات.5 - تظهر نتيجة الأهلية والاستحقاق، ثم النقر على الأهلية والاستحقاق.6 - النقر على “عرض” لاستعراض تفاصيل الطلب.7 - يظهر سجل الأهلية والاستحقاق. النقر على زر عرض، ثم تظهر تفاصيل دورة الأهلية.وأشارت الوزارة إلى أنه يتم دراسة الاعتراض المقدم في الضمان الاجتماعي المطور خلال مدة 60 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، ويمكن للمستفيد من الضمان المطور تقديم اعتراض على نتيجة، استحقاقه خلال مدة 30 يومًا من تاريخ قرار رفض طلبه وفق ما أقرته اللائحة التنفيذية.