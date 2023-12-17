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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم دراسة أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445.
أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي للعام الهجري 1445 هــ
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- تقديم طلب جديد قيد الدراسة لمدة تصل إلى 25 يوما
- وجود خطأ في البيانات المدخلة مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
- عدم استيفاء الشروط المطلوبة مما يؤدي إلى رفض الطلب.
ثانيا الحلول
- التحقق من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للشروط.
- انتظار انتهاء فترة دراسة الطلب (تصل إلى 25 يوما)
طرق حل المشكلة
هناك عدد من الحلول التي يمكن اتباعها لحل مشكلة لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا بالضمان الاجتماعي المطور 1445، منها:
1 - التأكد من صحة البيانات المدخلة: وذلك من خلال الاطلاع على الشروط والمتطلبات المطلوبة للحصول على الضمان.
2 - انتظار انتهاء فترة دراسة الطلب: إذا كان الطلب قيد الدراسة، فيجب على المتقدم انتظار انتهاء فترة الدراسة، والتي تصل إلى 25 يومًا، وفي هذه الحالة ستظهر رسالة تفيد بحالة الأهلية للمتقدم.
2 - تقديم اعتراض على رفض الطلب: إذا تم رفض طلب الضمان الاجتماعي المطور 1445، فيمكن للمتقدم تقديم اعتراض على قرار الرفض، وذلك من خلال منصة الدعم والشكاوى الإلكترونية.
الضمان الاجتماعي يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة
وأوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة في المملكة من أجل تزويدهم بالدعم المادي لرفع مستوى حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي.
أهم أهداف نظام الضمان الاجتماعي
وأضافت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور لا يقتصر على الدعم المالي فقط بل يوفر التدريب والتأهيل للتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، بالإضافة إلى توفير فرص عمل من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة.
خطوات تقديم اعتراض 1445 في الضمان الاجتماعي المطور
وبينت الوزارة أن خطوات تقديم اعتراض 1445 في الضمان الاجتماعي المطور، سهلة ويسيرة إذا تم اتباعها بشكل منظم، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
2 - ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.
3 - إدخال كلمة المرور، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
4 - النقر على الطلبات، ثم النقر على عرض الاستعراض تفاصيل الطلب.
5 - تظهر نتيجة الأهلية والاستحقاق، ثم النقر على “الأهلية والاستحقاق”.
طريقة معرفة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1445
1 - الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
2 - ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.
3 - قم بإدخال كلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
4 - ثم النقر على الطلبات.
5 - تظهر نتيجة الأهلية والاستحقاق، ثم النقر على الأهلية والاستحقاق.
6 - النقر على “عرض” لاستعراض تفاصيل الطلب.
7 - يظهر سجل الأهلية والاستحقاق. النقر على زر عرض، ثم تظهر تفاصيل دورة الأهلية.
كم يأخذ وقت الاعتراض في الضمان المطور.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم دراسة الاعتراض المقدم في الضمان الاجتماعي المطور خلال مدة 60 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، ويمكن للمستفيد من الضمان المطور تقديم اعتراض على نتيجة، استحقاقه خلال مدة 30 يومًا من تاريخ قرار رفض طلبه وفق ما أقرته اللائحة التنفيذية.
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