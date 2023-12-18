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7 ضوابط للتنزه والتخييم في 3 مناطق بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضوابط التنزه والتخييم في 3 مناطق ضمن نطاقها الممتد على مساحة 91,500 كيلو متر مربع.

شروط التنزه في محمية  الإمام تركي بن عبد الله الملكية:اضافة اعلان


وأوضحت أن التنزه في منطقة الحجرة وشمال طريق حائل رفحاء الجديد، ومنطقة النفود الكبير مسموح بعدة شروط هي:

1- استخدام خيم المبيت الشخصية.

2- إشعال النار على موقد.

3- يمنع دخول المركبات إلى الفياض.

4- الالتزام بالمسارات المحددة "الجادة".

5- يمنع الصيد.

6- قطع الأشجار والاحتطاب.

7- المساس بالممتلكات العامة.

وأوضحت أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.

ممارسة نشاط التنزه:


وأشارت الهيئة إلى أنه يمنع ممارسة نشاط التنزه والتخييم في منطقة التيسية، وشمالها بشكل كامل عدا الدخول من خلال البرامج السياحية، كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار، والمساس بالممتلكات العامة.

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