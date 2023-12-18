7 ضوابط للتنزه والتخييم في 3 مناطق بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضوابط التنزه والتخييم في 3 مناطق ضمن نطاقها الممتد على مساحة 91,500 كيلو متر مربع.





شروط التنزه في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية: اضافة اعلان



ممارسة نشاط التنزه:



وأوضحت أن التنزه في منطقة الحجرة وشمال طريق حائل رفحاء الجديد، ومنطقة النفود الكبير مسموح بعدة شروط هي:1- استخدام خيم المبيت الشخصية.2- إشعال النار على موقد.3- يمنع دخول المركبات إلى الفياض.4- الالتزام بالمسارات المحددة "الجادة".5- يمنع الصيد.6- قطع الأشجار والاحتطاب.7- المساس بالممتلكات العامة.وأوضحت أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.وأشارت الهيئة إلى أنه يمنع ممارسة نشاط التنزه والتخييم في منطقة التيسية، وشمالها بشكل كامل عدا الدخول من خلال البرامج السياحية، كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار، والمساس بالممتلكات العامة.اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة