7 ضوابط للتنزه والتخييم في 3 مناطق بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضوابط التنزه والتخييم في 3 مناطق ضمن نطاقها الممتد على مساحة 91,500 كيلو متر مربع.
شروط التنزه في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية:
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وأوضحت أن التنزه في منطقة الحجرة وشمال طريق حائل رفحاء الجديد، ومنطقة النفود الكبير مسموح بعدة شروط هي:
1- استخدام خيم المبيت الشخصية.
2- إشعال النار على موقد.
3- يمنع دخول المركبات إلى الفياض.
4- الالتزام بالمسارات المحددة "الجادة".
5- يمنع الصيد.
6- قطع الأشجار والاحتطاب.
7- المساس بالممتلكات العامة.
وأوضحت أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.
ممارسة نشاط التنزه:
وأشارت الهيئة إلى أنه يمنع ممارسة نشاط التنزه والتخييم في منطقة التيسية، وشمالها بشكل كامل عدا الدخول من خلال البرامج السياحية، كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار، والمساس بالممتلكات العامة.
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