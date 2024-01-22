شاهد.. الغيوم والسحب الركامية تغطي سماء مكة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطت مساء اليوم الغيوم الكثيفة والسحب الممطرة سماء جدة ومنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





الغيوم والسحب الركامية تغطي سماء مكة



أمطار متوقعة على عسير وجازان والباحة



رياح سطحية مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السحب الركامية الممطرة والغيوم الكثيفة سماء جدة ومنطقة مكة، وسط تقبات جوية.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية "رفحاء" والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.