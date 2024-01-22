الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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شاهد.. الغيوم والسحب الركامية تغطي سماء مكة

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سحب جدة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطت مساء اليوم الغيوم الكثيفة والسحب الممطرة سماء جدة ومنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

الغيوم والسحب الركامية تغطي سماء مكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السحب الركامية الممطرة والغيوم الكثيفة سماء جدة ومنطقة مكة، وسط تقبات جوية.

أمطار متوقعة على عسير وجازان والباحة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية "رفحاء" والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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