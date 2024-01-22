شاهد.. الغيوم والسحب الركامية تغطي سماء مكة

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بالتزامن مع التقلبات
الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطت مساء اليوم
الغيوم الكثيفة والسحب الممطرة سماء جدة ومنطقة مكة المكرمة.
الغيوم والسحب الركامية تغطي
سماء مكةوأظهرت مقاطع فيديو تم
تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السحب الركامية الممطرة والغيوم الكثيفة
سماء جدة ومنطقة مكة، وسط تقبات جوية.
اجواء #مكه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) January 22, 2024
من ابو مهند الوافي pic.twitter.com/E6BqHwE8Vn
أمطار متوقعة على عسير وجازان والباحةفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير
والباحة.
رياح سطحية مثيرة للأتربةفي حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق،
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل،
تبوك، الحدود الشمالية "رفحاء" والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
اجواء #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) January 22, 2024
من احمد العجلاني pic.twitter.com/kqIRY59cT0